Esposa de multimillonario abandona 7 perros en centro de adopción, algunos están cerca de la muerte

(Tomada de la Red)

Shelly Froehlich, trabajadora de rescate de Arizona quedó en estado de shock cuando la esposa de un multimillonario local de nombre Sylvia Shoen se negó a pagar la atención médica de sus siete rottweilers.La factura rondaba los $ 20,000 dólares pero Sylvia Shoen no mencionó que estaba casada con Joe Shoen, un multimillonario heredero de U-Haul, y no pagó, lo que obligó a la instalación de adopción de perros de Froehlich Rotten Rottie Rescue a absorber todos los gastos.Froehlich, quien trabajó en la salud de los animales finalmente se enteró de que los dueños de los perros tenían el dinero suficiente para pagar y les envió un mensaje solicitando el dinero para salvar a los animales.Shoen respondió de manera insultante que no iba a pagar por el servicio.Además de los problemas que afectan a esos animales, también existen parásitos en algunos de los cachorros, indica Daily Mail Froelich señaló que el cachorro más pequeño estaba muy deshidratado y dos días después de que ella mandó el mensaje, el esposo de Shoen fue a llevarse a los perros, pero Froehlich se negó a entregarlos dada la condición en que los había recibido y creyendo que sufrían de negligencia.‘Dios mío, ¿qué clase de monstruo es ella? ¿Cómo puede una mujer de tal estatus ser tan duramente tacaña y egocéntrica?’, dijo Froelich.Todavía le preocupan los tres perros que aún viven con los Shoens.'Dos cachorros de 11 semanas y su papá viven en sus propias heces, ¡lo cual tiene sentido porque los cachorros que recibí estaban tan llenos de parásitos y gusanos! reclamó Freohlich."Dijeron que nadie limpia los desechos, que tienen suerte si obtienen agua limpia todos los días. Nadie está entrenando a estos perros, ni amándolos”.Sylvia Shoen padece cáncer y se encuentra bajo tratamiento.‘¡Joe mismo me confesó que el sistema inmunológico de Sylvia está en peligro, por lo que ni siquiera se le permite acercarse a los perros! ¿Por qué rayos los quiere entonces? Esos cachorros no sobrevivirán los brutales meses de verano que están sobre nosotros. Morirán si no se hace algo para ayudarlos', finalizó Froelich.