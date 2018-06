14 historias que te conmoverán hasta las lágrimas

(Tomada de la Red)

1. Un padre inmigrante regresa a una librería donde aprendió a hablar inglés hace 60 años para ver la primera novela de su hijo.2. Solados hacen un puente con sus cuerpos para salvar a las personas que se vieron afectadas por fuertes inundaciones.3. Este hombre cubrió a esta chica durante el tiroteo de Las Vegas. Él le propuso matrimonio y la boda será pronto.4. Este chico sostiene un paraguas para que este hombre en silla de ruedas este cubierto durante la lluvia.5. Este coronel de las Fuerza Aérea de EEUU pasó su vida buscando a su madre en Japón. Cuando la encontró descubrió que el restaurante que tenía llevaba su nombre.6. "Mi esposa estuvo viviendo con una familia temporal desde sus 13 hasta los 18 años. Esta semana lanzó un libro hablando de esa experiencia y no podría estar más orgulloso de ella."7. "Después de visitar la tumba de su madre, mi mejor amiga decidió quedarse para poder limpiar las fotos de todos los niños que pudo encontrar."8. "Hoy celebramos que mi hija de 7 años logró vencer el cáncer"9. "Llevé a mi cachorro a un hogar de ancianos cerca de mi casa y así lo recibieron"10. Un sobreviviente del Holocausto se reencuentra con un sobrino por primera vez después de pensar durante muchos años que toda su familia había muerto en la Segunda Guerra Mundial.11. "Alguien dejó esta cesta llena de pelotas junto a este letrero que dice: "En memoria de Roxy. Ella amaba este parque. Ella amaba perseguir. Ella amaba jugar. Toma una! JUEGA… PERSIGUE… AMA"12. Los compañeros de clase de este chico amaban sus tenis nuevos, pero no tenían dinero para comprar unos iguales. Así que él decidió regalarles las mismas.11. "Mi perro ama sentarse a ver el patio. Recientemente, el veterinario me dijo que se estaba quedando ciego y no se da cuenta que pusimos la parrilla ahí."14. "Esta es mi madre antes de morir por un tumor en el cerebro. Esta sonrisa me inspira a siempre sonreír incluso en las peores situaciones."