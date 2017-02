Doctora de California dona riñón a un colega

NEWPORT BEACH, California, EU. (AP)

Un médico de California tiene que agradecer a una colega por darle un regalo de vida.



El periódico Orange County Register reportó el domingo que el médico Brian Dunn recibió un riñón de la doctora Colleen Coleman.



Los dos han sido amigos por más de una década de trabajar juntos.



Coleman es cirujana y Dunn un médico anestesista en el Hospital Hoag de Newport Beach.



Los riñones de Dunn fallaron por complicaciones asociadas a quimioterapia por un tumor de estómago que tuvo cuando era adolescente.



Coleman estuvo cerca de no ser su donante cuando pruebas iniciales erróneas señalaron que ella no era compatible.



La doctora comentó que llegó a dudar sobre someterse a la cirugía, pero al final decidió que quería asegurarse que la hija de Dunn no creciera sin un padre.



Dunn regaló a Coleman un juego de aretes de Tiffany con forma de riñón para agradecer su sacrificio.