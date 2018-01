Mira como un gato disfruta de un paseo poco común en un automóvil

(Tomada de la Red)

El dueño de este gato es acusado de maltrato de animales, luego de que un video en Internet mostrara la forma en que pasea a su mascota. Los hechos ocurrieron en Sandy Oregón, donde el felino mantiene el equilibrio en la cajuela del coche de su dueño mientras maneja.Taylor Lyn, testigo de lo ocurrido pensó que se trataba de un muñeco, pero posteriormente se dio cuenta de que no era así.El coche circulaba en un estacionamiento y después por una calle, para ese momento la policía ya había sido advertida del hecho.El dueño del gato Jesse Dorsett aseguró a The Oregonian que no es la primera vez que realiza esta practica, la cual asegura su mascota disfruta."Es muy difícil de entender que alguien pueda suponer que el gato esté en riesgo de resultar herido, en especial cuando está atado con una correa y es evidente que lo está disfrutando", dijo Dorsett.