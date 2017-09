(Tomada de la Red)

Si te asustas te da diabetes… Muchas personas exclaman esta frase cuando algo te causa un gran impacto negativo; sin embargo, sólo se trata de un mito más.De acuerdo con un estudio de University of Iowa Carver College of Medicine, el 70% de los pacientes hispanos con diabetes consideran que un susto provocó su padecimiento. Pero, esto no es cierto.De acuerdo con Mauricio Moreno, geriatra del Centro Integral de Diagnóstico y tratamiento del Hospital Médica Sur, ante un susto se incrementan las hormonas del estrés, para que el cuerpo se defienda o salga huyendo si es necesario, indica Informe 21 También es cierto que ante un susto se eleva la glucosa, sin embargo, existen mecanismos que la mantienen en un rango normal.Esto pasa si te asustas y tienes diabetesPersonas que viven con diabetes no diagnosticada y que no tiene controlados sus niveles de glucosa, sufren una descompensación en el momento del susto. Al ir con el médico les detectan diabetes.Es decir, un susto puede ayudar al diagnóstico de la diabetes, pero no es el que provoca la enfermedad. Antes de él, la persona ya presentaba niveles altos de glucosa.