Maestro cuida a los hijos de sus alumnas para que tomen la clase

Paulo Tisocco, es maestro en un centro para jóvenes y adultos de Santa Fe, Argentina, y además de dar clases, ayuda a sus alumnas que son madres y no tienen quien cuide a sus pequeños.comenta el amable profesor.Alejandra, es una alumna y madre que estudia en la escuela, en su salón hay cinco alumnas que son madres y acuden a clases en compañía de sus hijos, ya que desean seguir estudiando y superándose, pese a que no tienen la ayuda para el cuidado de sus hijos.Al no contar con la ayuda para el cuidado de sus hijos, acuden a clases con ellos, ya que no pueden dejarlos solos en casa, de acuerdo con información de ABC.ES El profesor publicó en su cuenta de Facebook, la imagen del hijo de su alumna, Alejandra, justo en el momento en el que el pequeño se durmió en uno de los pupitres del salón de clases.