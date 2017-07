Le dona riñón y ahora son mejores amigas

(Tomada de la Red)

Kara Yimoyines tenía menos del 20% de función renal cuando sus médicos revelaron que la habían encontrado una donadora anónima.La mujer de 41 años, que vive en Winchester, Massachusetts, tiene lupus, una condición autoinmune crónica.Temiendo que pudiera morir en la larga lista de espera de años, los amigos de Kara y sus seres queridos acudieron a las redes sociales para invitar a cualquiera a ser voluntario como donante.Semanas más tarde, en diciembre de 2016, Nicole Baltzer, que vive a sólo una milla de distancia de Kara, leer sobre su historia en un grupo de Facebook de la comunidad. Ella se puso a prueba.En febrero de este año, los dos se sometieron a los procedimientos para el trasplante. Aunque no es un protocolo que las personas conozcan a sus donantes de órganos, Nicole fue hasta la puerta de Kara al día siguiente, y comienzó de amistad.Ahora, se van a desayunar juntas los fines de semana, con sus hijas de ocho y nueve años de edad, e incluso pasaron juntas la Pascua.VIVIENDO CON LUPUS: EL DIAGNÓSTICO DE KARAKara fue diagnosticada cuando tenía 16 años, empezó a experimentar fiebres extrañas que desaparecerían después de cinco días."E estaba en la edad en que mucha gente tenía resfriados que desaparecerían con el tiempo, así que no pensé en nada de eso", dijo Kara a Daily Mail Online Ese verano, cuando fue a vivir con su padre en Michigan, dijo que tenía suerte de que, como cirujano, reconoció que sus síntomas eran inusuales y la llevó a hacerse la prueba."Tuve un montón de pruebas diferentes durante un mes, y finalmente fue diagnosticado con lupus", explicó.Aunque la mayoría de las personas con lupus experimentan erupciones cutáneas o dolor en las articulaciones, Kara dijo que en su caso los anticuerpos iban exclusivamente a sus riñones, causando que su función disminuyera con el tiempo."En cierto modo me considero afortunada por eso", dijo. "En realidad, no empecé a sentirme enferma hasta hace cinco años, cuando mi función renal empezó a disminuir y finalmente funcionaban a menos del 30 por ciento"."Empecé tratamientos diferentes de inmediato, de cosas como píldoras diferentes a esteroides, y estaba bajo observación cuidadosamente por los médicos".BÚSQUEDA DE UN DONANTECuando los riñones de Kara empezaron a funcionar por debajo del 30 por ciento, sólo había un tiempo limitado antes de que sus riñones fallaran completamente y que tuviera que hacerse diálisis.Inmediatamente empezó a buscar un donante, pero debido a su condición no tenía suerte de encontrar un partido."Cuando finalmente agoté mi red de familiares y amigos, estaba desesperada", explicó Kara.Fue particularmente difícil para la madre de tres encontrar un donante debido a su condición.Necesitaba encontrar a alguien cuya sangre y tejido no produjera anticuerpos."Tenía alrededor de 14 a 15% de función renal y necesitaba encontrar a alguien rápidamente, así que compartí mi historia en una página de Facebook de la comunidad local".Ahí es donde Nicole Baltzer, que nunca había considerado ser una donadora, leyó por primera vez sobre Kara y empezó a considerar ser evaluada.Nicole vive en la misma ciudad que Kara, y después de ver la historia decidió que quería hacer algo para ayudar."Varias redes de noticias recogieron mi historia y buscaron un nuevo riñón, y después de que Nicole lo leyó en algunos lugares, ella habló con su marido, Jim, y decidió ir a hacerse la prueba", explicó Kara.Después de varios meses de extensas pruebas, los médicos anunciaron que Nicole era una pareja perfecta.