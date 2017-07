¿Por qué no hay grandes tiburones blancos en cautiverio?

(Tomada de la Red)

Si has asistido a zoológicos o acuarios, es probable que hayas encontrado un par de especies de tiburones viviendo ahí – en gran parte – en cautiverio, pero nunca encontraras un gran tiburón blanco a pesar de ser una de las especies más famosas de tiburones.Esto no es porque lo zoológicos no lo han intentado una y otra vez. De hecho, cada vez que un gran tiburón blanco ha estado en exhibición, se han aglomerado grandes cantidades de personas para verlos.El problema es que la mayoría de estos tiburones ha muerto días o semanas, volviéndose una de las especies más difícil de conservar en cautiverio, pero ¿por qué?Básicamente hay dos razones principales por las que los grandes tiburones blancos no están en cautiverios: se requiere una gran cantidad de recursos para mantenerlos; y – la más importante – los tiburones mueren rápidamente una vez fuera del océano sin importar lo que hagan los cuidados.Antes del 2004, el mayor tiempo que sobrevivió un ejemplar en un acuario fue 16 días, a pesar que varias instituciones se involucraron para mantenerlos vivos.Una explicación posible fue brindada por investigadores del Acuario Steinhart, en EUA, que dijeron: “En la mayoría de los casos, se podría decir que estos tiburones cautivos estaban meramente en el proceso de morir.” Es decir, los tiburones llegaban a los acuarios ya heridos y no lograron superarlo. Es probable que sus heridas se dieron al ser trasladados o ser extraídos del océano.No obstante, en 2004, el Acuario de Monterey Bay demostró que había una manera de mantener vivos a los grandes tiburones blancos durante unos 6 meses en cautiverios utilizando un tanque de 3,785,411 litros de agua, 10 metros de profundidad y con un diseño específico para criaturas de aguas abiertas.Sin embargo, a pesar del tanque masivo, el equipo de Monterey Bay tuvo que usar un ejemplar pequeño (medía 1.2 metros), diminuto a comparación de un gran tiburón blanco de tamaño completo que llegan a medir 4.5 metros, para que tuviera suficiente espacio para nadar. Además, cuando aún son jóvenes sólo se alimentan de peces en vez de mamíferos, lo que hace que sea más fácil cuidarlos.A pesar de todos los esfuerzos, liberaron al tiburón tras un periodo de seis meses, después de que la criatura hubiera matado a algunos de sus compañeros de tanque, indica Muy Interesante Se trató del caso en el que se mantuvo en cautiverio a un gran tiburón blanco durante más tiempo, y no es muy probable que se repita pronto – a pesar del éxito relativo, los tiburones están bajo una gran cantidad de estrés en cautiverio.A diferencia de otras especies de tiburones, los grandes blancos no están acostumbrados a estar en una sola área durante mucho tiempo. Prefieren del agua abierta en donde pueden nadar largas distancias cuando quieran.Cuando un gran tiburón blanco es sacado de su ambiente y colocado en un tanque – aunque sea uno enorme – se estrella constantemente contra el vidrio, golpeando su nariz y sus costados hasta que algo – ya sea una herida o sólo el estrés – los mate.Es por esto que es muy probable que no veas a un gran tiburón blanco en cautiverio en un momento cercano. Y, después de todo lo que ha hecho para permanecer como una especie libre, quizás lo mejor es dejarlo así.