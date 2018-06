Se vuelve viral foto de modelo con estrías

(Tomada de la Red)

La foto de un modelo de Boohoo con estrías se vuelve viral, ya que miles de compradores dicen que el sitio de moda merece una "ovación de pie" por NO editar las imágenes.Han elogiado a la tienda de moda Boohoo por no editar las estrías de un modelo en imágenes promocionales para su sitio web.La modelo viste un traje amarillo que revela su parte inferior y los muslos, sobre los cuales tiene estrías.La imagen se viralizó después de que un comprador la publicó en Facebook, y escribió: "De eso se trata el poder de las chicas".Desde entonces, miles de mujeres han compartido la imagen, y una de ellas ha declarado que Boohoo merece una "ovación de pie" por mostrar a las mujeres "reales" en lugar de perpetuar expectativas poco realistas, indica Daily Mail Boohoo no es la primera marca de moda que toma medidas para abordar la demanda de mujeres más "reales" en sesiones fotográficas y campañas.El año pasado, Missguided también recibió elogios por presentar imágenes de modelos con estrías, en la parte inferior, caderas y muslos.