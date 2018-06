'Este es el mayor dolor que he sentido': Youtuber se separa de su novio luego de que le dijera gorda

(Tomada de la Red)

Una estrella de YouTube que rompió recientemente con su novio ha dejado a sus seguidores con el corazón roto después de compartir un video en el que explica entre sollozos que la razón por la que ella y su pareja se separan es porque ella es 'demasiado gorda'.Trisha Paytas, de 30 años, compartió el clip con sus cuatro millones de suscriptores la semana pasada, anunciando que su relación con el comediante y YouTuber Jason Nash, de 45 años, se terminó después de casi un año de citas."El dolor que siento en mi corazón es el mayor dolor que he sentido", le dijo a los espectadores mientras lloraba.Trisha, oriunda de Riverside, California, que ahora vive en Los Ángeles, dijo que no está "enojada con nadie excepto ella"."Estoy completamente disgustada conmigo misma y de cómo me veo y cómo me siento y lo siento, lo siento por decepcionar a todos", explicó en el clip.El YouTuber explicó que ella lucha con su imagen corporal y dijo que él realizó un comentario que reavivó sus inseguridades, causándole un dolor profundo, indica Daily Mail "Sé que no parece ser un gran problema y probablemente no sea para la mayoría de las personas, incluso él me decía que no era gran cosa", dijo.Llamó a su peso su mayor inseguridad, y agregó: ‘Simplemente corta, es como un dolor punzante físico’.Trisha dijo que fue de compras a The Grove después del incidente, pero tuvo que irse debido a un ataque de pánico.Trisha, que ha discutido abiertamente sobre la liposucción en algunos de sus videos pasados y con frecuencia habla de su vida privada en su canal, dijo que ella y Jason bromean 'constantemente' sobre varios temas."Todos esos chistes estaban bien y realmente no dolían porque soy una persona realmente fuerte y puedes decir cosas". Puando dijo "Los dos estamos gordos", quise llorar".Ella dijo que sabía de inmediato que la relación estaba condenada después de que Jason hizo ese comentario.Mientras que Trisha dijo que quería perder peso como resultado de la observación de Jason, sus suscriptores le aseguraron en la sección de comentarios que no necesita cambiar, llamándola "bella" y "fabulosa".