Barbie Ingeniera en Robótica busca fomentar la programación en niñas

(Tomada de la Red)

Las profesiones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) están porcentualmente más ocupadas por hombres que mujeres. Con esta premisa, Mattel se asoció con Tynker para lanzar una nueva muñeca: la Barbie Ingeniera en Robótica.Tynker es un lenguaje visual ideado para que estudiantes aprendan a programar de manera fácil e intuitiva. Bajo este método se puede aprender resolviendo puzzles, construyendo juegos, controlando robots y drones. Este mecanismo se ha potenciado tras la asociación con Mattel.Mattel lanzó la nueva muñeca Barbie, que trae lentes, una computadora en miniatura y un pequeño robot. Sumado al juguete mismo, las entidades crearon un portal donde se encuentran “experiencias de codificación” gratis, orientadas a la educación STEM, indica Informe21 Las muñecas están dentro de una serie denominada “You can be anything”, donde se hace alusión a profesiones como la medicina veterinaria, a ser pilota de avión o una programadora. Esto menciona Mattel en su sitio, en el caso de la Barbie Ingeniera en Robótica:A través de la experiencia de programación de Barbie 'You can be anything', las niñas pueden aprender acerca de diferentes carreras mientras perfeccionan sus habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas.Por su parte, Krishna Vedati, CEO de Tynker, dijo a Engadget lo siguiente:Nuestra misión es capacitar la juventud para que se conviertan en los creadores del futuro a través de la codificación, y la marca Barbie es una socia ideal para ayudarnos a presentar la programación a un gran número de niñas de una manera divertida y atractiva.