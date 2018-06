¡YA ESTÁN AQUÍ! Estas son las novedades de Netflix para julio

(Tomada de la Red)

Seguro eres de los pasan horas viendo Netflix todos los días y a lo mejor ya llegaste al punto en donde no encuentras nada nuevo para ver, pero no te preocupes porque que cada mes, Netflix renueva su catálogo y trae contenido nuevo para que no te aburras con las mismas opciones.Así que como es costumbre, en julio llegarán nuevas series y películas que te interesarán ver. Algunas son completamente nuevas y otras son producciones más viejas, pero lo importante es que hay para todos los gustos y edades.Conócelas a continuación:Las aventuras de las presas de la prisión Litchfield continúan. La temporada anterior estuvo marcada por la continuación del motín que se armó dentro de la prisión y seguramente en esta entrega de la nueva temporada empezaremos a ver avances que llevarán a la culminación de dicha rebelión. Estará disponible a partir del 27 de julio.La recreación al estilo moderno del famoso asesino del Hotel Bates inspirado en la película Psicosis de Hitchtcock llega a su fin en esta temporada, en la que veremos si el adolescente con problemas continuará haciendo de las suyas o si terminará siendo apresado. Estará disponible a partir del 30 de julio.La serie animada Archar llega a su novena temporada y sin duda continuará haciéndonos doler los abdominales de la risa. Este terrible espía continuará metiendo las patas pero la estrella que tiene de alguna forma va a continuar protegiéndolo. Estará disponible a partir del 13 de julio.Esta película española escrita y dirigida por Samu Fuentes cuenta la historia de Martnón, un solitario trampero que vive en un alejado pueblo en unas montañas, donde comercia con pieles de animaes. Sin embargo, conoce a una mujer que le hace tambalear la vida.Tienes que haber vivido bajo una roca los últimos 20 años si nunca has escuchado hablar de Warcraft. Basada en un popular videojuego de Blizzard, en el mundo fantástico de Warcraft, los ogros se encuentran con los humanos y con los guerreros de Draenor a través de un portal. Estará disponible a partir del 14 de julio.Mr. Holmes es una película de misterio del 2015 donde Ian McKellen interpreta a Sherlock Holmes. Cuenta la historia de Holmes en su vejez, cuando se retiró en el condado de Sussex en el Reino Unido. Holmes lucha contra la pérdida de memoria.Vía ESDIGITALTRENDS.COM