¡No lo vas a creer! Costco pretende vender un aguacate que no se echará a perder tan rápidamente

(Tomada de la Red)

Los aguacates son conocidos no solo por su rico sabor, sino también por echarse a perder casi inmediatamente después de haberlos comprado.Afortunadamente estamos en el año 2018 y, aunque todavía no tenemos carros voladores, los científicos en California nos han regalado aguacates que permanecen maduros por el doble de tiempo, y pronto podrás encontrarlos en Costco de Estados Unidos.Antes de llegar a las estanterías de las tiendas, cada aguacate (provenientes de la empresa “Del Rey Avocado Company” son tratados por otra empresa llamada “Apeel Sciences”, durante el procedimiento le colocan una solución especial hecha con grasas de distintas cáscaras de frutas y verduras, como lo son las manzanas y frambuesas.Esta sustancia natural ayuda a atrapar la humedad dentro de la fruta y evitar que se oxide hasta que la corten, por lo tanto es perfecta para mantener en perfecto estado a los aguacates.Los aguacates regulares se mantienen frescos durante tres o cuatro días y de siete a diez días en el refrigerador.Según se informa, esta nueva variedad durará el doble de tiempo.Lo más importante es que no tendrán un costo elevado ya que una bolsa de cinco aguacates solo costará $5.00 dólares en Costco.¡Comerás guacamole por días!Vía NYDAILYNEWS.COM