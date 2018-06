Buscan a equipo de futbol infantil extraviado en cueva de Tailandia

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La desaparición de un equipo de futbol mantiene en vilo a Tailandia. Las primeras investigaciones apuntan que 12 menores de entre 11 y 15 años de edad, junto con su entrenador de 25 años, se encuentran atrapados en una cueva desde el sábado.



Los chicos fueron en sus bicicletas a explorar la cueva después de su entrenamiento, pero no volvieron a casa. Aunque la gruta es usualmente turística, en los días de lluvia que abarcan de junio a octubre, no está recomendado ingresar, pues el lugar se inunda y anega de lodo, informó la agencia AP.



La madre de uno de los desaparecidos reportó el hecho después de que su hijo no regresara por la noche, luego de realizar la excursión con el equipo a la gruta Tham Luang-Khunnam Nang Non, en Chiang Rai, Tailandia.



Las autoridades tailandesas mantienen la esperanza de encontrar a los futbolistas con vida después de hallar en la cueva algunas de sus mochilas y zapatos. Los rescatistas, entre quienes había militares y civiles, aseguraron a las madres que la buena condición física de los niños facilita su sobrevivencia.



El periódico inglés The Guardian informó que en ocasiones anteriores algunos turistas fueron rescatados con vida en condiciones similares.



Kamolchai Kotcha, uno de los oficiales encargados del salvamento, aseguró al diario inglés que, tras algunos metros, la cueva se estrecha y se convierte en pasadizos de dos a tres metros de ancho y se divide en distintas vertientes hacia donde fluye el agua. Entre los cauces existen varias lagunas en la superficie, por lo que algunos helicópteros han sido enviados a la búsqueda en la zona.



El periódico "La Nación" de Tailandia reportó que las autoridades esperan que los muchachos se encuentren en el perímetro seco al interior de la cueva. Se trata de una zona más alta que no queda cubierta por agua o por lodo, en la que han sido rescatadas otras personas en el pasado. Esta zona seca empezaría a una distancia de cuatro metros de la cueva y se extendería hasta 10 metros.



Ahí podrían sobrevivir los niños durante varias horas. Para llegar a ella, sin embargo, los rescatistas tendrían que superar una gruesa barrera de lodo.



Las madres de los desaparecidos se han dado cita fuera de la cueva para esperar a sus hijos y han abonado a la búsqueda dando detalles sobre las características de los menores y llevando comida para los rescatistas.