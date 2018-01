Menstruar a una edad temprana provoca síntomas de depresión

(Tomada de la Red)

Para muchas mujeres, la menarquia o primera menstruación, resulta algo normal e incluso esperado, pues es parte del desarrollo y la entrada a la adolescencia.Pero no siempre es bien recibido por las mujeres. Si bien, a algunas les provoca problemas físicos como endometriosis, dolores intensos que les impiden hacer actividades de costumbre y cambios de humor.Como si eso no fuera suficiente, un nuevo estudio descubrió que aquellas que comenzaban a menstruar a temprana edad mostraban síntomas de depresión y una tendencia a ser antisociales, robar y/o mentir.¿Cómo se descubrió ese comportamiento?La investigación se basó en el Estudio Nacional Longitudinal de Salud Adolescente, una base de datos que encuestó a siete mil 800 mujeres desde 1994 hasta 2008 –a algunas las siguió durante catorce años–.Fue así, que al analizar dichos datos se encontró que hay una correlación entre la primera menstruación y síntomas de depresión que perduran hasta los 28 años.Aunque no se sabe con exactitud si los síntomas continúan después de esta edad o paran antes: “puede que llegue una edad en la que se equilibre”, dijo Jane Mendle, investigadora del Departamento de Desarrollo Humano en la Cornell University y autora principal del estudio.En el estudio también se señaló que la edad promedio de la menarquia es entre los 12 y 13 años, pero hay quienes tienen su primer periodo entre los 8 y 10 años, indica Muy Interesante También mostró que fueron estas últimas quienes presentaron 25% y 33%, respectivamente, más síntomas de depresión que el resto.Eso puede deberse a que su desarrollo cognitivo, social y emocional no corresponde al de su apariencia física. Estos cambios y experiencias cambian la forma en que las niñas se sienten entre la sociedad.Las niñas que mostraron depresión mantuvieron los síntomas e incrementaron la probabilidad de mantenerlos hasta la adultez.