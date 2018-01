El método de una niña para enseñarle a hablar a su hermanito con Síndrome de Down

(Tomada de la Red)

El pequeñito Bo Gary Bowman vive en Utah, tiene dos años, Síndrome de Down y ya sabe 12 palabras. Su asombrosa capacidad para aprender a hablar se debe a una sola razón: el amor de su hermana Lydia, de 11.Es que los médicos ya le habían explicado a los Bowman que Bo recién comenzaría a decir algunas palabras a los 3, pero Lydia no se rindió y decidió poner en práctica su propio método: la música.Con guitarra en mano logró lo que nadie creía, y los resultados son emocionantes. Bo completa las estrofas de "You are my sunshine", de Johnny Cash.La mama de ambos, Amanda, posteó en su cuenta de Facebook el video que rápidamente se viralizó. De hecho, ya cuenta con más de 54 millones de reproducciones, indica Informe21