Veterano pierde una pierna en batalla y aún así puede levantar 125 kilos de peso muerto

(Tomada de la Red)

Su nombre es Jay Fein, y sirvió a la armada de los Estados Unidos hace 10 años, hasta que fue seriamente lastimado en una misión. Su herida fue tan crítica que no había otra opción que quitarle su pierna.A pesar de su perdida, Jay no se detuvo y salió adelante, demostrando a todos que los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos. Ahora Jay es hábil para levantar peso muerto y lo hace con el poder y balance que le proporciona su única pierna, algo verdaderamente impresionante.El hombre ha participado en muchas competiciones de levantamiento de pesas en Texas, donde ha dejado en claro que los obstáculos que esta vida le ha presentado no lo amedrentarán. Este video es el ejemplo perfecto.Después de tomar aire profundamente, Jay se agacha y levanta 125 kilos en un ‘barbell clean’ con una sola pierna, si eso no les impresiona yo no sé que lo hará.Al respecto, Jay se siente emocionado y motivado, y declaró:“Un día, hace aproximadamente un año, comencé a levantar peso con una pierna porque nunca había levantado peso antes y descubrí que tengo una habilidad natural de fuerza.Hoy levanté 125 kilos y me llevó casi 6 meses llegar a este punto, pero estoy trabajando para poder levantar 136 kilos o más algún día, y casi lo logro.Esperemos que un poquito de esta motivación se nos pegue al leer su historia. Así que ya lo saben, no hay excusa que valga.