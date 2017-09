Cuidando no cometer errores en la cocina

(Tomada de la Red)

Algo en que debemos ser muy cautelosos, tanto por la salud como por la conservación de los utensilios, es el modo como los lavamosSi bien tiene su importancia asegurarnos de que nuestra cocina se vea impecable y atractiva; debemos ir por encima y más allá, lograr bienestar y durabilidad, además de por supuesto poder realizar sin contratiempos la limpieza esencial de esa parte de la casa.Ese afán está vinculado a que sabemos que dicho esfuerzo vale la pena, sin embargo, hay algunos detalles clave que podemos estar ignorando, y que terminan atentando contra la higiene, la practicidad que se quiere e incluso con el olor y sabor de los alimentos.Uno de esos detalles, primordial, que debe cuidar es lavado de los platos.Sea con un lavavajillas o a mano en el fregadero hay que tener especial atención con el escurrido del detergente.Todos sabemos que cuando se trata de lavar los platos, ya sea al final de una comida especial con la familia y amigos o una simple cena en la intimidad, casi rutinaria, la tarea la queremos hacer rápidamente.Apilar los platos y utensilios de forma incorrecta en su lavaplatos puede tener un impacto inadecuado a la hora de resolverlo.LOS DETERGENTES Y JABONESNo permita que su vajilla se seque con detergente o jabón, esto puede resultar hasta peligroso para la salud, indica Informe 21 En el caso de un lavaplatos automático, el colocar las cosas fuera de la cesta puede tener un impacto negativo en la capacidad de su aparato. Podría no alcanzar adecuadamente el agua y el jabón, lo que obviamente se traduce en herramientas de cocina sin limpiar.Desde la firma FinishBuild señalan que si no se ponen los platos y utensilios correctamente en el lavaplatos, se está evitando que el líquido de lavado circule sobre sus superficies de manera ideal y así esto deja un gusto terrible, pudiendo ser hasta putrefacto en ellos.Esfuércese por poner sus platos y el resto de sus herramientas de cocina frente a frente de los demás, de esta manera no pueden pegarse juntos y esto garantiza un proceso de limpieza adecuado.Revise bien que el líquido para lavar platos esté completamente enjuagado de sus platos porque no todos los detergentes se hacen por igual. Algunos de ellos son más perfumados que otros y es por eso que debe asegurarse de enjuagar todo el detergente de sus herramientas de cocina y platos antes de secarlos.Desafortunadamente, este error no se detecta hasta que usted está comiendo su plato preferido y usted nota el gusto del jabón.Para evitar este tipo de situaciones, Ecolifehouse recomienda que se trate de elegir líquidos para lavar platos con un sutil aroma casi neutro, evite que usted y su familia tengan experiencias desagradables debido a potentes líquidos de limpieza, o en polvo, con aromas fuertes.CUIDANDO LAS BANDEJASAl chequear y observar sus tablas de cortar y bandejas para hornear es un enorme error no estar pendiente de los jugos o los líquidos que empapan la madera o el plástico (las de corte) o vidrio y metal (las de hornear).Estos pueden permanecer allí, alterando el gusto natural de cada comida, o lo que es peor criando bacterias, que es algo que puede traer problemas de salud a usted y a sus familiares.No obstante, el portal Doit123now indica que no debe llevarse sus tablas de cortar o bandejas de hornear a un proceso de limpieza de nivel extremo lavándolas con detergentes fuertes perfumados.Para asearlas de manera sustentable y eficiente puede rociar con un medio limón y margarina, de esta manera penetran la madera, por ejemplo, o solo el limón funciona bien con el plástico, asegúrese de lavar con agua caliente y jabón -no tan perfumado-; deje que se sequen completamente antes de guardar.En cuanto a las bandejas para hornear, es importante mencionar que se engrasan fácilmente además no se limpian con tan sólo pasar un paño o trapo; los residuos pueden adherirse a los lados después de quemarse en el horno.Una buena manera de limpiar sus bandejas de hornear es utilizando bicarbonato de sodio y jugo de limón, este es un truco para separar la grasa antes de lavar con algún líquido detergente especial.Atienda estos consejos y obtendrá mejores resultados.