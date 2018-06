Aquí te decimos cómo puedes proteger a tu bebé del calor

(Tomada de la Red)

En verano existen una serie de precauciones que se deberían tomar al pie de la letra con el fin de proteger al bebé y conseguir que la diversión sea la base de la época.Lasson incidentes muy comunes en verano pero también evitables.En verano apetece ir a la playa, a la piscina o simplemente, salir a pasear. ¡Nada impide que lo hagas y lo disfrutes!Sin embargo, es importante que vayas con el bebé por la sombra y que salgas por la mañana temprano o cuando se ponga el sol, indica Informe21 ¿Por qué? Porque durante el mediodía son las horas máximas de calor y no es nada conveniente para el pequeño. Si debes salir en las horas de mayor calor, puedes ponerle una sombrilla o visera.Es importante proteger la piel del bebé con crema solar y evitar que esté sobrexpuesto al sol. Por el contrario, pueden aparecer quemaduras o bien alergias en su piel.Si tienes que hacer un viaje largo en coche para ir a visitar a un amigo o familiar, es imprescindible que vayas haciendo paradas y que se vaya ventilando el coche. Fundamental:Pero ojo, tampoco hace falta sobre protegerlo. No hay que ponerle al bebé capas y capas excesivas ya que, si tu tienes calor, ¡él también! Además, no es nada bueno abrigarle tanto con las altas temperaturas.Para comprobar si tiene calor, puedes fijarte en su. ¿En qué partes del grupo se ven señales evidentes? En el cuello y en la cabeza. Son indicadores de que el bebé tiene calor y hay que tenerlos en cuenta.Por la noche, debería dormir un poco tapadito. El bebé debe descansar en una temperatura ambiente óptima, que oscila entre los 20 o 22 grados.¡Disfruta del verano sin dejar de cuidar a tu pequeño!