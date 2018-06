Seis tipos de obesidad y cómo se combate en cada caso

(Tomada de la Red)

Hay personas que al menos una vez en la vida han hecho alguna dieta con la que no vieron ningún resultado, mientras que a otras personas les funcionó a la perfección.La causa principal de que esto suceda es porque cada cuerpo es diferente y la manera en que acumulamos la grasa no es similar en cada metabolismo.Para eliminar eficazmente la grasa que almacenamos en nuestro cuerpo, primero debemos identificar cómo es que la adquirimos.Por eso aquí te mostramos los tipos de obesidad y te explicamos la manera en que puedes notar tu tipo de grasa corporal, además de darte el mejor método para que te olvides de ella por completo, indica Informe21 1. Obesidad alimentaria: éste tipo de grasa es la más común y las personas que la padecen es debido a que abusan excesivamente de la comida y del azúcar. Para poder combatirla debes reducir los alimentos y hacer al menos 30 min. de ejercicio al día.2. Obesidad abdominal nerviosa: los principales motivos por los que se desarrolla este tipo de grasa son estrés, ansiedad y depresión; los que la padecen suelen sentir muchas ansias por comer azúcar.Lo primero que debes hacer para eliminarla es controlar la ansiedad y buscar una actividad física que te libere de la presión y el estrés, además se recomienda beber un chupito de jengibre en ayunas o un jugo de vegetales enérgetico que no sólo te da energía sino que también reduzca los antojos de dulce y azúcar.3. Obesidad glútea: regularmente se presenta en mujeres durante la adolescencia, menopausia o con desequilibrios hormonales. Para combatirla trata de no pasar mucho tiempo sentada, evitar el alcohol y el cigarro; también procura hacer ejercicios focalizados durante media hora o correr más de 1 hora.4. Obesidad metabólica aterógena: una característica de este tipo es que el vientre se mantiene inflado como un balón, las personas que la padecen tienen ciertas dificultades en sus funciones metabólicas o por consumir alcohol en exceso.Eliminar esa grasa es muy simple, solo debes disminuir el consumo de alcohol, incluir en tu dieta alimentos que aceleren el metabolismo y practicar actividades físicas moderadas.5. Obesidad circulatoria venosa: principalmente se acumula por genética, aparece en el embarazo o en personas con problemas de circulación. Para eliminar la grasa procura tomar bebidas depurativas y líquidos que te limpien la sangre y te ayuden a una circulación apropiada. Se recomienda activarse con natación o bicicleta fija.6. Obesidad por inactividad: ésta grasa se genera en personas que pasan mucho tiempo sin hacer ejercicio y abusan de ciertos alimentos hechos con harinas blancas, refinadas, azúcar refinada o endulzantes artificiales.Otra consecuencia son los horarios irregulares para comer. La clave para deshacerse de ella es no dejar largos periodos de tiempo sin probar alimento, comer 6 veces al día y practicar ejercicios cardiovasculares.