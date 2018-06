Esta aerolínea eliminó uno de sus productos del menu y causó una revuelta de pasajeros

(Tomada de la Red)

Desde que se agregaron al menú de United Airlines en 2016, los “Stroopwafels” habían sido un beneficio gratuito para los clientes de la aerolínea.



¿Qué es un Stroopwafel?



Es una galleta servida tradicionalmente en los Países Bajos, cocida al vapor con café (si, muy parecida a los waffles).



Las galletas de oblea que contenían un delicioso caramelo se podían comprar junto con el café o el té mientras te encontrabas disfrutando de tu vuelo, sin embargo, esta experiencia ha sido reemplazada por una "oblea diferente" en vuelos que salen antes de las 9:45 a.m. y los clientes ya están molestos.



"Nunca te perdonaré por quitar la única razón por la que espero los vuelos", exclamó un usuario de la aerolínea en su cuenta de Twitter.



United Airlines, por otro lado, parece estar entusiasmado con su nueva opción de refrigerio.



Según un comunicado de la aerolínea, las nuevas obleas fueron especialmente creadas para la compañía por Byrd Cookie Company.

La nueva “usurpadora” se describe como "una galleta deliciosamente adictiva" se trata de una oblea de arce que combina una textura crujiente con el sabor dulce del arce.



"Hemos introducido este nuevo refrigerio a bordo en nuestra rotación de refrigerios para ofrecerles a los clientes una nueva opción basada en la tendencia actual del sabor del arce que se está volviendo cada vez más popular ", dijo un representante de United Airlines a The Daily Meal.



El cambio fue en parte inspirado por una búsqueda de Google Trends, la cual mostraba que las golosinas con sabor a arce están creciendo en popularidad.



"Siempre estamos buscando formas de capitalizar las tendencias actuales en las papilas gustativas de nuestros usuarios", dijo el vicepresidente de operaciones de la aerolínea, Charlean Gmunder. "Estamos entusiasmados de ofrecer a nuestros clientes un bocadillo ligero y crujiente " mencionó.



Sin embargo, el intercambio podría ser algo bueno, según su perspectiva, puede dirigir a los pasajeros hacia opciones más conscientes de la salud.



Un stroopwafel no es exactamente lo más saludable que puedes comer durante tu vuelo.



Vía NYDAILYNEWS.COM