Un niño llamó al 911 dos veces para decirle a la policía que odiaba su ensalada

(Tomada de la Red)

La ensalada no es la comida favorita de ningún niño, pero ¿Estamos de acuerdo en que no es un motivo para que llames a la policía, verdad?.La semana pasada, un niño de 12 años de Halifax, Nueva Escocia, no estuvo de acuerdo en solo pensar que no le gustaba su ensalada, así que decidió llamar a la Real Policía Montada de Canadá, no solo una, sino dos veces para quejarse sobre el “problema”.En la primera llamada telefónica, el chico dijo que su padre le había hecho una ensalada que no le gustaba, y en la segunda llamada, llamó para verificar cuándo llegaría la policía a su casa para solucionar la situación.Hasta este momento desconocemos que ingredientes (ofensivos, obviamente) tenía la ensalada.No esta demás recordar que es importante no bloquear ni jugar con los números de emergencia ya que hay personas que realmente requieren ayuda y/o atención médica.La policía espera que los padres utilicen el evento cómico para conversar con los niños sobre el uso real del 911."Ha traído un poco de humor a nuestro departamento mientras se sigue abordando un problema serio como lo son las llamadas de bromas” comenta uno de los policías.Con información de NYDAILYNEWS.COM