El verdadero paso de Luis Miguel por Italia

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

- Era 1985 y Luis Miguel se había convertido en un ídolo de las adolescentes en América Latina, pero su fama llegó hasta Italia, el país de su madre.



En el episodio 10 de la bioserie de "El Sol" se mostró su paso por el país de la bota, tanto en el Festival de San Remo como en la revista "Ragazza In".



Según el programa, Luis Miguel fue invitado a participar en el famoso festival de la canción, pero no tuvo gran público.



También se vio que su madre, Marcela Basteri, le consiguió aparecer en la portada de "Ragazza In".



Luis Miguel compitió en San Remo en febrero de 1985 con el tema "Noi ragazzi di oggi", con el que ganó el segundo lugar.



Su canción alcanzó el primer lugar de los éxitos en Italia durante tres semanas y formó parte del disco "Collezione Privata", el único que grabó en italiano.



En cuanto a la revista "Ragazza In", fueron varias las portadas que Luis Miguel tuvo en esa publicación y, de hecho, existe una de agosto de 1984, así como otra de mayo de 1985, que podría ser la que representaron en su serie.