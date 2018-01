Las canciones que tienen efectos en tus reacciones emocionales

(Tomada de la Red)

Si eres un amante de la música, seguramente desde que despiertas y hasta antes de dormir ésta te acompaña. No se diga en el trabajo, pues lo hace más ameno y logra que te concentres más en lo que estás haciendo.Pues la famosa plataforma que todos tenemos en nuestro celular, Spotify, pidió un estudio para saber qué canciones provocan efectos de relajación y hasta de euforia, indica Muy Interesante 4 canciones producen efectos positivosEl estudio eligió cuatro y las clasificó en el mismo número de categorías. El resultado fue el siguiente:1. La mejor para despertar: Viva La Vida, de ColdplaySe llegó a esta conclusión porque inicia suavemente y va incrementando poco a poco el tono y ritmo. Además es positiva y su tiempo va entre 100 y 130 pulsos por minuto.2. La más emblemática: Smells Like Teen Spirit, de NirvanaUn software desarrollado en la Universidad de Londres analiza los pulsos por minuto, los acordes, el tono, la variedad de timbres y sonidos de una canción mostró que composición es la más icónica por su potente riff inicial. Le siguen Imagine de John Lennon; One, de U2 y Billie Jean, de Michael Jackson.3. La más pegajosa: We Are The Champions, de QueenUn estudio reveló que esta canción es capaz de repetirse una y otra vez sin provocar fastidio. Después le sigue Y.M.C.A., de los Village People.4. La más relajante: Weightless, de Marconi Union y Lyz CooperLa canción registra 60 pulsos por minuto, lo que provoca que las ondas cerebrales y el latido del corazón se sincronice con la melodía. A ello, hay que agregarle los bajos tonos graves.