Bautizan a una nueva especie de mosca en honor a Schwarzenegger

(Tomada de la Red)

Es bastante habitual la práctica de poner el nombre de un famoso –un músico, un actor, un director de cine, etc.– a una especie del mundo animal recién descubierta.Ya conocíamos al escarabajo Darth Vader (Agathidium Vaderi), la araña Angelina Jolie (Aptostichus Angelinajolieae) o la mosca Charles Chaplin (Campsicnemius charliechaplini).Ahora le ha tocado el turno al exgobernador de California Arnold Schwarzenegger, cuyo nombre se ha utilizado para bautizar a una mosca recién descubierta en la Amazonía brasileña y a la que han llamado Megapropodiphora arnoldi.Su descubridor, el entomólogo Brian Brown, del Museo de Historia Natural del condado de Los Ángeles (Estados Unidos), tuvo muy claro desde el principio cómo quería bautizarla."Tan pronto como vi esas patas abultadas, supe que tenía que llamar a esta especie con el nombre de Arnold", explica."No es solo un gran icono cultural y una persona importante en el ámbito político: su autobiografía me dio la esperanza de poder mejorar mi cuerpo cuando era un adolescente delgaducho", añade Brown, que ha publicado su artículo de investigación en la revista Biodiversity Data Journal.Pero esta nueva especie no solo llama la atención por su constitución fornida, sino que, además, la Megapropodiphora arnoldi es “increíblemente pequeña”, señala este estudioso de los insectos, indica Muy Interesante “Solo hemos visto un espécimen femenino que casi se nos pasa por alto” debido a su tamaño, explica el investigador estadounidense.De hecho, ha pasado a ser la mosca conocida más pequeña del mundo, según Brown, que también fue el descubridor de la especie anteriormente considerada como tal y que tenía una longitud de 0,4 milímetros: la Euryplatea nanaknihali, una mosca fórida de Tailandia 15 veces más pequeña que una mosca doméstica.Pertenece a la familia de dípteros braquíceros Phoridae, conocida por decapitar a las hormigas: inyectan sus huevos en el cuerpo de estas y las larvas se alimentan del interior de la cabeza de la hormiga, provocando finalmente la decapitación.Esta nueva especie, la Megapropodiphora arnoldi, es aún más pequeña que la tailandesa: tiene una longitud de 0,395 milímetros.Aunque sus patas delanteras son abultadas –como puede apreciarse en la imagen–, las traseras y las medias son muy reducidas, así como las alas.Brian Brown cree que este tipo de mosca son parasitoides, probablemente de hormigas o termitas: se agarran a sus anfitrionas hasta que estas llegan a su colonia, donde las moscas pueden parasitar a sus víctimas de forma más efectiva.Brown debe su reputación al hecho de haber encontrado nuevas especies de moscas diminutas, que son, en sus palabras, “la frontera continua para el descubrimiento de insectos”.Y tiene su mérito, porque es mucho más fácil localizar y describir los insectos más grandes que observar a otros mucho más pequeños, y especialmente en lugares tropicales.Pero no solo las hallan en entornos remotos: también en su ciudad natal, Los Ángeles, Brown y su equipo han descubierto casi la mitad de las moscas Phoridae que eran desconocidas.