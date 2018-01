Los beneficios de cúrcuma

(Tomada de la Red)

¿Últimamente tu estado de ánimo no es el mejor y olvidas todo a cada segundo? Pues te tenemos una noticia: la cúrcuma puede ser la solución a este problema, de acuerdo a estudios publicados en The American Journal of Geriatric Psychiatry.¿Qué es este componente que puede acompañar tus alimentos diarios?Cúrcuma o Cúrcuma longa es una planta que se produce en la India, principalmente, indica Muy Interesante El polvo o especia que conocemos proviene de la raíz de esta planta, de hecho, es la parte esencial del curry y la responsable de darle el color amarillo.Lo estudios revelaron…Un grupo de investigadores de la Universidad de California, en Los Ángeles, estudió los efectos del cúrcuma en 40 personas de entre 50 y 90 años que, a pesar de no tener demencia o Alzheimer, padecían de problemas de memoria.Algunos participantes tomaron 90 mg de cúrcuma dos veces al día durante 18 meses, mientras otros tomaron un placebo.Se observaron mejores resultados en las pruebas de memoria después de que los voluntarios se sometieron al tratamiento, que antes de hacerlo. Su función cerebral y de memoria mejoró en un 28%, además se reportaron menores síntomas de depresión en aquellos que ingirieron esta especia.Las exploraciones cerebrales revelaron una acumulación mucho menor de la proteína tau y la beta-amiloide, que son las principales responsables de la muerte de las neuronas en trastornos como el Alzheimer.Las personas en India tienen la menor incidencia en Alzheimer, por lo que se cree que esto puede estar relacionado con el consumo de grandes cantidades de cúrcuma.