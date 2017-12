Las fotografías más divertidas de naturaleza del 2017

(Tomada de la Red)

La tercera edición de los premios de fotografía Comedy Wildlife Photo Awards revela la cara más desenfadada, humana e imperfecta de los animales.Desde la infancia, el reino animal siempre se ha mostrado majestuoso y lleno de elegancia. Solo hay que pensar en la figura de los imponentes leones, la espectacularidad de los elefantes o la sutil desenvoltura de un delfín en el mar.Mediante los documentales y la ficción cinematográfica, se ha promovido e inculcado esta incuestionable solemnidad. Sin embargo, esa idealización tan seria de la naturaleza dista mucho de lo que promueven los Comedy Wildlife Photo Awards.Estos premios de fotografía, fundados por los profesionales Paul Joynson-Hicks y Tom Sullam hace ya tres años, dan un giro de 180º a la fotografía convencional y revelan la cara más desenfadada, humana e imperfecta de los animales, indica Muy Interesante Bajo la organización de la fundación The Born Free, el concurso pretende conseguir, a través de una mirada más lúdica y entretenida, la conservación de todas las especies en el planeta.De esta forma, la risa se convierte en el arma más poderosa de concienciación medioambiental.Tras el éxito en las pasadas ediciones en 2015 y 2016, este año se han registrado aproximadamente 3.500 participaciones procedentes de 86 países diferentes.Osos karatecas, cangrejos desconcertados, jirafas que atrapan avionetas e incluso monos motoristas. Nada pasa desapercibido para los concursantes de esta edición.Los jueces encargados de la decisión definitiva son los propios fundadores del concurso, con más de 20 años de experiencia en el campo de la fotografía africana; Will Burrard-Lucas, fotógrafo profesional de naturaleza, Will Travers, experto en vida silvestre, el periodista Oliver Smith, el comediante Hugh Dennis y la famosa presentadora de televisión Kate Humble.El premio en juego es un trofeo artesanal hecho por personas con discapacidad en un taller de Dar es Salaam (Tanzania), además de una semana de safari para dos personas en Kenya.Los Comedy Wildlife Photo Awards vuelven, así, cargados de imágenes salvajes e increíbles. Te presentamos una pequeña selección de algunos de los mejores momentos que han enmarcado este divertido concurso.Nutria de marEsta nutria de mar está como pez en el agua y es que este mamífero es la única especie de las 13 existentes que no pasa tiempo en la tierra. Sus costumbres son similares a las del humano, muy activos durante el día y descansan por la noche. Eso sí, después de buscar comida, siempre aprovechan las tardes para jugar.Crédito: Elkhorn Slough, California / Penny PalmerElefantes marinosLa Mirounga leonina o elefante marino es la especie de foca más grande del mundo. Una de las curiosidades de estos animales es que producen unos sonidos profundos y muy fuertes, similares a rugidos para avisar de un peligro o para impresionar a las hembras. ¿Qué estaría intentando advertir este grupo?Crédito: Isla del Sur de Georgia / Roie GalitzPingüinosA pesar de que su nombre significa “pájaro gordo”, los pingüinos son conocidos por su elegante apariencia. La fotografía muestra así como consiguen mantener una postura erguida, casi militar, gracias a su cola.Crédito: Miguel IllanaTortuga verdeEste pez napoleón se ha cruzado en el camino de una de las tortugas más grandes que existen, la tortuga verde. Sus potentes aletas se asemejan a unas palas y gracias a ellas pueden nadar con gran potencia o en el caso de la foto, apartar a quien perturbe su trayecto.Crédito: Troy MaineCanguro rojoSin duda, el canguro rojo o Macropus rufus es uno de los iconos indiscutibles de Australia. Sus desplazamientos alcanzan los 50km y al igual que el pingüino, debe su equilibrio y postura erguida a su cola. En esta imagen, un canguro descansa y observa a su alrededor asemejando una postura de artes marciales. o en el caso de la foto, apartar a quien perturbe su trayecto.Crédito: Fowlers Gap, Australia / Andrey GiljovTiburón limónEl terror al que estamos acostumbrados a tener cuando pensamos en la boca de un tiburón desaparece en esta simpática imagen. Y es que el tiburón limón no supone una gran amenaza para los humanos. De hecho, se trata de un animal sociable y utilizan su experiencia de convivencia en grupo para la comunicación o el noviazgo.Crédito: Bimini, las Bahamas / Eugene KitsiosLeónA su hora de descanso, los leones realizan actos sociales con conductas y expresiones muy desarrolladas. Sus gesticulaciones faciales y posturas son muy variadas. Los sonidos también se amplían y podemos apreciar ronquidos, siseos, toses e incluso bostezos tan curiosos como este.Crédito: Tanzania / Gill MerrittSaltarín de fangoA pesar de su condición, los llamados saltarines del fango son unos peces que se mueven mejor fuera del agua. Esta extraña especie posee unas aletas que permite saltar, caminar, nadar e incluso trepar. Sus grandes bocas esconden en su interior dientes muy afilados. Nada es lo que parece.Crédito: Krabi, Tailandia/ Daniel TrimElefante marinoOtra peculiaridad de los elefantes marinos es su gran cabeza y lo que se asemeja a una trompa de un elefante terrestre, por la que esta especie recibe su nombre. Su expresividad puede parecer muy cómica y amigable, pero en verdad, son unos animales peligrosos y agresivos. Pueden luchar entre sí con sus trompas y con sus dientes hasta queel contrincante se someta.Crédito: San Simeon, California / George CathcartÑu azulEl ñu azul es uno de los pocos antílopes africanos que ha ampliado su población en los últimos 50 años. Esta especie siempre viaja en grandes grupos a los que se suelen acoplar cebras y gacelas. Por lo que es normal que alguna vez algún componente se pierda entre la multitud.Crédito: Jean-Jaques AlcalaySilbón europeoEl Silbón europeo o Anas penelope es un pato de tamaño medio que habita por diferentes zonas de Europa y parte de Asia. En esta especie, los machos presentan un plumaje nupcial y emiten un silbido muy característico, motivo por el que reciben este nombre.En la imagen, este pequeño silbón ha sido fotografiado en pleno vuelo mientras un avión pasaba justo enfrente de él.Crédito: Preston, Inglaterra / John ThrelfallLirónEl lirón hiberna profundamente una entre 7 y 8 meses al año. Tanto sus patas delanteras como traseras se componen de 5 dedos. Además, estos roedores tienen la piel de la cola tan tupida que, si algún depredador la agarra, la piel puede caerse para escapar vivos.Crédito: Monticelli Brusati, Italia / Andrea ZampattiConejo salvajeA pesar de lo que se piensa, los conejos no pertenecen a la familia de los roedores, sino de los lagomorfos. Son animales extremadamente limpios y tienen una vista de 360º, aunque su agudeza visual no es muy potente y de frente tienen un punto muerto. Estos animales además, golpean sus patas traseras cuando quieren expresar miedo, enfado o un peligro cercano.En la fotografía, este conejo ha sido sorprendido mientras recolectaba material para la anidación. Los tallos en su boca simulan un gran bigote.Crédito: Bélgica / Oliver Colle