Disfruta beneficios de la meditación sin tener que hacerlo

Gracias a Internet hoy vivimos una era de la hipercomunicación, en la que todos podemos acceder a una cantidad de información que nos resultaría imposible abarcar. Este fenómeno se repite también en los miles de tips y consejos que podemos encontrar a diario en blogs y redes sociales.Podemos afirmar, en este sentido, que la meditación se volvió un must, una práctica que todos deberíamos practicar sí o sí. Por supuesto, no podemos negar los múltiples beneficios de las distintas técnicas, pero… ¿qué pasa cuando simplemente no queremos?, cuando el estado meditativo sostenido no tiene que ver con nuestro estilo.Pues hoy desmitificamos la creencia de que para estar mejor la meditación es indispensable y te contamos 5 formas simples y efectivas de disfrutar de sus bondades sin tener que llevarla adelante, indica Informe 21 1. Camina (bastante)Aquietar los pensamientos no es un proceso que ocurre de un minuto para el otro. Por eso, las caminatas son tan fantásticas: no solo estamos moviendo el cuerpo y haciendo ejercicio, sino que ayudamos a aclarar la mente. Haz la prueba y fíjate cuánto tiempo te lleva sentirte realmente relajada. Este «darse cuenta» forma parte de la práctica de la meditación, pero bien puedes llevarlo adelante mientras caminas hacia la casa de un amigo o paseas por el parque.2. Prueba una noche sin ruidosAlgunas horas sin ruido alguno son el terreno ideal para cultivar la presencia y serenar la mente. Apaga la música, la televisión, la tablet y, si te animas, puedes incluso no hablar. Regálate una noche así y verás que tienes espacio para poder ir hacia adentro y contemplar tus pensamientos y a ti mismo con mayor facilidad.3. Marca tus propias pautasLos ejercicios que hacemos, los alimentos que comemos, la ropa que vestimos, aquello que decimos… ¿Hasta qué punto resulta satisfactoria una vida en la que no hacemos más que seguir estándares pensados por otros?Si te sientes identificado, es hora de que pienses en agregarle una chispa propia a tu vida. Escribe entonces cómo te gustaría que fuera tu vida si dejaras de pensar en todo lo que «deberías» hacer.La meditación nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos. Este ejercicio te ayudará también a lograr abrazar tus verdaderos deseos y concretarlos con entusiasmo.4. Sé quien que quisieras ser si no tuvieras que preocuparte por el dineroEsto no significa que mañana tengas que renunciar al trabajo de oficina que te tiene cansado. Puedes hacerlo si lo prefieres, pero quizás quieras empezar de a poco. Incorpora una actividad que sea realmente de tu agrado, algo que lleves adelante con pasión y amor. La inspiración es una de las fuerzas más potentes para seguir caminando con fortaleza y seguridad.5. Cambia un hábitoAtrévete a, por ejemplo, escuchar a tu cuerpo cuando estás cansado y dejar de trabajar en ese momento. Anímate a comenzar esa clase de baile que tanto te llama la atención o simplemente incorpora una especia nueva a tus recetas. Cambiar un hábito nos ayuda a modificar el lente por el que vemos el mundo y a nosotros mismos.Si alguna de estas ideas resuenan en ti, ¡magnífico!, ya tienes inspiración para obtener algunos de los beneficios de la meditación sin tener que meditar. Esperamos que las tengas en cuenta y que te animes a llevarlas adelante en tu vida diaria.