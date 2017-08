Pueden usar leggins si son talla 0 o 2, dice directora a estudiantes

(GH)

Una directora de una escuela en Carolina del Sur le dijo a las estudiantes que no pueden usar leggings "a menos que sean de tamaño 0 o 2", informó People Heather Taylor, de la Escuela Secundaria Stratford, celebró el miércoles asambleas con estudiantes de los grados 9 y 10 para informarles sobre el código de vestimenta. Su anuncio fue capturado en una grabación de audio compartida con WCBD."Te lo he dicho antes, voy a decirte esto ahora, a menos que seas de un tamaño cero o dos y te pongas algo así, aunque no seas gorda, te ves gorda", dice Taylor.Sus palabras causaron un escándalo en la comunidad escolar, con los padres hablando en las redes sociales y llamando a Taylor por 'body shaming' (vergüenza corporal).Una estudiante, Allison Veazy, dijo a WCBD que se sentía objetivo del mensaje de Taylor."Fue muy hiriente, porque sentí que mi tamaño me hacía parecer asquerosa hacia alguien con la ropa que llevo", dice Veazy. "Llevo unas leggings fuera de la escuela y cuando voy y salgo con mis amigos, y pensar que alguien pensaría que parezco una salchicha rellena, eso fue un poco hiriente".Lacy Thompson-Harper, la madre de una estudiante de 11º grado, publicó en Facebook sobre el incidente y dice que habló con Taylor después de las asambleas."El 'body shaming' en las muchachas adolescentes es inapropiado y poco profesional. Cuando hablé con ella, me habló sobre el tema dio excusa tras excusa, llamando efectivamente a todos los estudiantes mentirosos", escribe Thompson-Harper. "Esto ha molestado a muchos, muchos más estudiantes que sólo aquellos del décimo grado. Mi hija está en el undécimo grado, y está furiosa. Ella ha sido ridiculizada por los estudiantes por su cuerpo, y no debe ser sometida a esto por los profesores".Thompson-Harper dice que Taylor aceptó disculparse con todo el cuerpo estudiantil, pero añade: "¿Es suficiente? No lo sé"."En este momento, soy una madre muy enojada, con una hija muy enojada".