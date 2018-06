¡Mal trago! Unos changuitos se roban las bebidas de turistas y se emborrachan

(Tomada de la Red)

La BBC ha mostrado un video donde se ve el comportamiento de estos simpáticos animales, y claro, cómo terminan luego de la haber robado la bebida de unos turistas…bebidas alcohólicas.Como dato curioso podemos decir que estos monos no son nativos de la isla, sino que llegaron como mascotas junto a los esclavos africanos, en el siglo XVII, y se han adaptado tanto que hasta han adquirido estos hábitos, primero bebiendo el alcohol fermentado de la caña de azúcar, y ahora, esperando a que los turistas se distraigan, para salir de entre los árboles y robarse sus bebidas.Prueban las que están al alcance, para ver cuál les gusta más, y luego se beben todo el vaso, hasta que se ponen borrachos… ¿te suena familiar?Una investigación, que estudió a 1,000 monos y sus hábitos de bebida, encontró que su comportamiento es muy similar al de los humanos.La mayoría eran bebedores sociales (alcohol diluido en jugo de fruta y solo beben cuando están con otros monos) tampoco les gusta beber demasiado antes de la hora del almuerzo.Un 15 por ciento eran bebedores regulares, a estos monos les gusta el sabor del alcohol y no lo quieren diluido. Son muy funcionales y dominantes en los grupos sociales, sobre todo el que bebe mucho pero parece ser capaz de manejarlo mejor que los demás.Luego están los bebedores compulsivos, esto es aproximadamente el cinco por ciento de los monos, los cuales beben rápido, lanzan golpes y pueden beber fácilmente hasta la muerte en cuestión de meses, el último grupo son los abstemios, que no beben nada en absoluto.Los resultados finales de demasiadas bebidas alcohólicas parecen ser los mismos, independientemente de tu especie: ser demasiado sensible, pelear y perder la coordinación…Los investigadores han sospechado por mucho tiempo que el alcoholismo podría ser genético y correr en familias, es difícil estudiarlo en humanos, pero por el momento planean estudiar a los monos.La cuestión es que al final de la fiesta, los monos terminan peleando, quebrando los vasos, tirando mesas o tirados en ellas y en la playa… seguro, mientras ves este video te vas a acordar de la última fiesta a la que fuiste…Más información AQUÍ