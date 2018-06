Arabia Saudita ya deja conducir a las mujeres

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Arabia Saudita dejó de ser el único país en el mundo que no permitía a las mujeres conducir autos o motocicletas: hoy entró en vigor la ley que otorga a las mujeres saudíes acceso a la licencia de conducir.



La abogada Nasreen Alissa, defensora de los derechos de las mujeres en Arabia Saudita, declaró en entrevista para EL UNIVERSAL que, a pesar de no existir estadísticas sobre la cantidad de mujeres que se beneficiarán de la medida, existe una larga lista de ellas a la espera de tramitar su permiso para conducir.



Alissa, graduada de la universidad canadiense British Columbia y de la escuela de leyes de Nottingham, Inglaterra, asegura que las mujeres que sean mayores de 18 años pueden solicitar el carnet sin necesidad de tener el respaldo de su guardián legal, por lo que el trámite se agrega a la breve lista de derechos que tienen las mujeres en los que no deben ser respaldadas por un varón, como iniciar un negocio o acceder a un albergue.



Los guardianes del régimen saudí. La conquista de este derecho ha sido complicada y se trata de un pequeño paso en la búsqueda del reconocimiento total de la ciudadanía femenina y la igualdad de sus condiciones ante los hombres.



En el reino saudí, las mujeres son reguladas por el "sistema de guardianes legales": están obligadas a ser representadas por un hombre, ya sea de su familia o su esposo, a quien se conoce como su "guardián" y es el encargado de tomar decisiones sobre el futuro y las acciones de sus "protegidas" en temas personales y sociales.



Las determinaciones de su guardián no pueden ser confrontadas, y ante la corte los varones siempre tendrán la razón, según la ONG HRW.



La búsqueda de derechos. Nasreen Alissa diseñó en 2016, con un grupo de mujeres, una app que permite a las habitantes del país realizar preguntas sobre sus situaciones legales para enfrentarlas de mejor manera.



En la aplicación Know your rights (Conoce tus derechos) las mujeres piden consejos legales o asesorías directas sobre la expatriación, el divorcio, la custodia de los hijos, las complejidades de la relación con el guardián legal, el matrimonio, las detenciones, el trabajo y los juicios.



En los últimos años, las mujeres han tenido derecho al trabajo, a no utilizar la abaya negra —velo tradicional que sólo permitía que se vieran los ojos de las mujeres y cubría todo su cuerpo—, ahora pueden utilizarla con colores, sólo cubrir su cabeza y que con su vestuario no se note su figura. Pueden formar parte de equipos deportivos que compitan fuera del país y ver partidos en los estadios.



Han logrado que trotar en la calle sea el único deporte que tienen permitido realizar en espacios públicos del país y que puedan ser observadas por los varones.



Los avances en los derechos de las mujeres han sido propiciados por dos corrientes: las protestas femeninas y el impulso del príncipe Mahamed bin Salamal al programa La visión de Arabia Saudita 2030, con el cual pretende abrir la economía para que el país no dependa exclusivamente de la venta de petróleo, por lo que, según Hala Aldosari, activista por los derechos de las mujeres saudíes para la revista Foreign Affairs, el perfil que pretende mostrar al mundos requiere de la apertura a los derechos de las mujeres.