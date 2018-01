¿La obesidad se hereda?

(Tomada de la Red)

¿Sabías que si un miembro de tu familia es obeso, hay probabilidades que los demás miembros de la familia también lo estén? La ciencia lo explica.La obesidad es uno de los problemas de salud pública más preocupantes en nuestro país. Ya que México ocupa el segundo sitio a nivel mundial con este problema.Ser obeso tiene muchas consecuencias, esto porque aumenta el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiacas y hasta algunos tipos de cáncer.La familia no sólo nos hereda genes, también hábitos alimenticios.Cuando estamos pasados de peso asociamos a que se debe a una mala alimentación o al estilo de vida que llevamos, pero ¿y si es un problema hereditario?Si tus padres son gorditos, ¿estás destinado a serlo también?La ciencia explica que el deseo de comer cierto tipo de alimentos viene desde tus ancestros. En el pasado no tenían el mismo acceso a la comida cómo hoy en día, por tanto comían cuanto podían siempre que tuvieran la oportunidad de hacerlo.La teoría dice que con la evolución el ser humano tiene un control sobre el abasto de comida; sin embargo, no es así. La comida nos controla a nosotros.Según los historiadores, el sobrepeso que hoy existe es natural, aclarando que no significa que este correcto.El gen de la obesidad FTO (gen de la materia grasa y obesidad asociada), tiene efecto directo sobre IMC (Índice de Masa Corporal) y es el culpable de que se nos antoje la comida con grasita.Tenemos muchos genes, pero si heredas dos copias del FTO tienes 50 % más probabilidad de ser una persona obesa, indica Informe21 Lucha contra los genesQuizá tengas predisposición a ser obeso y si a eso le sumas una dieta poco saludable, ten por seguro que lo serás. Incluso las personas con este gen pueden vencer al sobrepeso, solo es cuestión de buenos hábitos alimenticios.