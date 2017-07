Las mejores imágenes captadas con drones

(Tomada de la Red)

Nos metemos de lleno en el mundo de la fotografía aérea realizada con un dron. Seleccionamos las instantáneas más fabulosas.El concurso de fotografía aérea con drones Dronestagram, se celebró por primera vez en 2014 alrededor de 4.000 fotografías participantes, hechas con drones por aficionados y profesionales de la fotografía de todo el globo.En 2014, la conocida cascada de Tamul en San Luis Potosí (México) con 105 metros de altura, fue la fotografía favorita del público. También fueron seleccionadas como ganadoras: IceFire, fotografía realizada en el evento de conmemoración del 100º aniversario de uno de los equipos de fútbol más importantes de Bulgaria; Jams69, fotografía aérea de la costa de Sanary sur Mer en Francia; Jericsaniel con una fotografía hecha a los transeúntes en un parque de la ciudad de Caloocan, en Manila, Filipinas; Drone-cs, con una fabulosa puesta de sol sobre la antigua ciudad de Annecy, en Francia; o Capungaero, con una espectacular foto de un águila en el Parque Nacional Bali Barat en Indonesia, indica Muy Interesante En 2015, se presentaron más de 5.000 fotografías. Entre las ganadoras destacaron: “Above the mist” del brasileño Richardo Matiello con una fotografía a la catedral de Maringa (Brasil); “Mont Saint Michel” de Jérémie Eloy en la costa de Normandía; “Buceo con tiburones” de Mike Gandouin de Tahitiflyshoot, con una foto tomada en la isla de Moorea, en la Polinesia Francesa; “La Jolla” de Kevin Dilliard, con una competición de natación en La Jolla, en California (EE.UU.); “Isla perdida en Tahaa” del fotógrafo Ludovic Moulou de Marama Photo Video, tomada en una isla de la Polinesia Francesa; “Campo de tulipanes” de Anders Andersson tomada en Voorhout (Países Bajos); “¿Dónde está Wally?” de Marios Demitriou tomada en un flashmob de personas disfrazadas del personaje creado por Martin Handford, Wally, en Limassol, Chipre; “Plovdiv de noche” de Svetlin Marinov tomada de la ciudad Plovdiv (Bulgaria); “Glorieto Rodolfo Sanchez” de Alejandro Ochoa Galindo, tomada en el momento en que un joven salta hacia el mar desde un acantilado en la Plazuela Sanchez Taboada en Mazatlan (México).En 2016, en la categoría Naturaleza, el primer premio fue para Kalbyris forest (Dinamarca), de mbernholdt; el segundo premio para Swarm, de Szabolcs Ignacz; el tercer premio para Piton de la fournaise volcano, de Jonathan Payet. En la categoría Viajes,el primer premio fue para Basilica of Saint Francis of Assisi (Umbria, Italia), de fcatutto; el segundo premio para Cable Beach, de Todd Kennedy; el tercer premio para Summer camp, Playa de Amadores (Gran Canaria, España), de Karolis Janulis. En la categoría Deportes, el primer premio fue para Moab, de Maxseigal; el segundo premio fue para Complejo Acuático Norte de Santander, de losmanesdeldrone; y el tercer premio fue para Chugach Mountain Range (Alaska), de High Angle Shot.Año tras año, el concurso de fotos con drones ha ido ganando en popularidad, por lo que las fotografías también han ganado en originalidad y calidad. En 2017 se presentaron más de 8.000 fotos.El concurso cuenta con patrocinadores de primera línea como National Geographic, Europ Assistance, Kodak Pixpro, StudioSPORT o Lowepro.Con cada vez más drones sobrevuelan nuestras cabezas pero la sorpresa de toparnos con uno sigue siendo de lo más llamativa. Veamos las instantáneas más espectaculares de drones:Provence, summer trimPrimer premio Dronestagram 2017: Provence, summer trim de jcourtialCategoría: Naturaleza'Fui a Valensole con la esperanza de obtener una imagen original en lugar de la vista clásica con la puesta de sol en el fondo'.-Jerome Courtial, Provence, Francia.Infinite roadSegundo premio: Infinite Road to Transylvania de Calin StanCategoría: Naturaleza'Esta es la imagen de la carretera Cheia DN1A que te lleva a Transilvania, aquí en Rumania... la leyenda dice, que el mismo Conde Drácula fue visto en su vuelo nocturno'.-Calin Stan, Transilvania, RumaniaIce formationTercer premio: Ice formation de FlorianCategoría: Naturaleza'Esta foto se realizó durante el invierno en el este de Groenlandia, uno de los lugares más remotos de la tierra. Fue muy difícil llegar durante ese período debido a las condiciones meteorológicas y no estaba garantizado que el dron pudiera trabajar en -20 °C' -Florian Ledoux, GroenlandiaEnd of the linePrimer premio: End of the line de Martin SanchezCategoría: Gente'Me di cuenta de una pista de tenis vacía que destacaba sola como una historia atesorada en un libro de palabras vacías'.-Martin, Sánchez, EE.UUWaterlilySegundo premio: Waterlily de helios1412Categoría: GenteLa VijaneraTercer premio: La Vijanera de feelingmovieCategoría: Gente'La Vijanera es un carnaval de invierno que tiene lugar en la ciudad de Silió, en Cantabria, España, el primer domingo de cada año. Esta fiesta consiste en un grupo de cazadores que quieren capturar un oso'.-Javier Bustamante, Cantabria, EspañaConcrete JunglePrimer premio: Concrete Jungle de bachirmCategoría: Urbana'Esta fotografía fue hecha en la puesta del sol en Dubai a las 6pm. Capta una zona que fue literalmente un desierto hace 10 años y ahora es una selva de hormigón con los edificios más altos de Dubai' -Bachir Moukarzel, Emiratos Árabes UnidosDawn on Mercury towerSegundo premio: Dawn on Mercury Tower de alexeygoCategoría: Urbana'Vi escaladores industriales. Me gustaba la forma en que se veía su trabajo se veía desde esa perspectiva: parecían lavar la ciudad en sí, no sólo las ventanas del edificio'.-Alexey Goncharov, Moscú, RusiaPeaceTercer premio: Peace de luckydronCategoría: UrbanaTwo MooTwo Moo de LukeMaximoBellCategoría: Creatividad'Mi hermana me dio un drone como regalo de Navidad y empecé a usarlo casi todos los días. Yo estaba en Madrid buscando un lugar agradable. Cuando vi mi foto era realmente genial y simétrica'.-Luis Saguar Domingo, Madrid, EspañaBasilica of Saint Francis of AssisiPrimer premio: Basilica of Saint Francis of Assisi (Umbria, Italia), de fcatuttoDronestagram 2016Categoría: Viajes