¿Cuánta agua necesita el humano?

(Tomada de la Red)

Este líquido es vital para los seres vivos, de hecho el cuerpo de los humanos está compuesto 60% por agua, ésta ayuda a regular la temperatura, transporta nutrientes y elimina sustancias que no le sirven, pero ¿cuánta se necesita diariamente para funcionar correctamente?La mayoría de las personas vive bajo la creencia de que es necesario tomar alrededor de 8 vasos de 8 onzas- el famoso 8x8- o dos litros de agua al día.Pero según el American Journal of Physiology, no existe ningún fundamento científico detrás de esta creencia. Sin embargo, no cabe duda que permanecer hidratado es muy importante para el funcionamiento del cuerpo y la mente, indica Muy Interesante La comida también hidrataAunque muchas personas no lo tomen en cuenta, algunos alimentos tienen un gran contenido de agua, por ejemplo, el melón, las fresas, el chayote y el jitomate.Las bebidas alcohólicas y la cafeína no hidratan como el aguaSi deseas seguir la regla de 8X8 ten en cuenta que una taza de café tiene un efecto diurético, lo que te hace perder agua, así como el alcohol.Tu cuerpo sabe lo que necesitaSi estás confundido en si debes o no seguir la regla de 8x8 solo escucha a tu cuerpo. La mejor manera de saber cuanta agua necesitas es atendiendo la sed. El cuerpo humano es muy sabio y pedirá lo que requiere.Aunque no está comprobada la medida exacta de agua que se debe consumir, se aconseja hidratarse al sentir sed, sobre todo cuando se realiza actividad física o se vive en condiciones muy cálidas.