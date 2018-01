Qué daña más a tu cabello plancha o secadora

(Tomada de la Red)

Lacio, ondulado, chino, tu cabello esta propenso a sufrir daños por el uso de secadora o plancha, pero te has preguntado cuál de estos productos daña más el cabello.El cabello es un elemento que se encarga de dar estilo personal al individuo. Su estructura y ciclo vital permite que se pueda cortar y modelar a capricho; sin embargo, la salud de éste se complica cuando actúan agentes externos como los rayos ultravioletas, el estrés, el tabaquismo, las alteraciones hormonales, la falta de vitamina, el exceso de químicos y el abuso de fuentes de calor como la secadora o la plancha.En un estudio realizado por el Journal of Cosmetic Science se explica que el cabello es capaz de aguantar no más de 180 grados de calor y existe una realidad que radica en la tipología capilar, en los hábitos y en los criterios de belleza para mantener un cabello hermoso.¿Plancha o secadora?El uso de cada uno tiene objetivos y usos diferentes dependiendo de ciertas características de cabello (si es corto, largo, chino, lacio, delgado, grueso, sensible…) y de peinado.Las recomendaciones pueden variar según la comodidad, reducción de tiempos, fijación y modelado del cabello.Tanto para planchas como secadoras es relevante que no tengan más de dos años, posiblemente pueda empezar a sobrecalentarse añadiendo más temperatura a tu cabello.La plancha alisadora está diseñada para ser usada en pelo seco y limpio, en cambio la secadora, por su propio nombre, puede utilizarse en cabello húmedo o seco. Si el pelo esta húmedo es más frágil.El cabello se daña más si pasas la plancha muchas veces sobre el mismo mechón, la temperatura esta de manera más expuesta y directa con el uso de plancha, lo que provoca que el cabello sufra de sobrecalentamiento. Existen materiales, como la cerámica o turmalina, que son buenos aislantes y que además tienen la propiedad de tener una temperatura de fusión y resistencia.La secadora mantiene entradas y salidas de aire, puede ser frio o caliente y al mismo tiempo puede modular la temperatura; es importante no someter el cabello a cambios frecuentes de temperatura pues tiende a trozarse o ponerse grifo.El presidente de la Academia Española de Dermatología recomienda usar la secadora baja temperatura y con mucha difusión de calor, indica Informe21 Aunque los daños no pueden evitarse por completo pueden disminuirse con cuidados sencillos. Los expertos también recomiendan el uso de productos termo-protectores siempre que el cabello se someta a altas temperaturas, así como el uso de tratamientos reparadores de daño.