¿Por qué los hobbies nos hacen felices?

(Tomada de la Red)

Desde hacer bricolaje a coleccionar sellos, los hobbies y los pasatiempos nos reconfortan.Le dan cierto sentido al día a día. Un propósito más allá de lo cotidiano. A pesar de que es nuestro trabajo el que nos define socialmente y el que nos aporta ingresos para continuar viviendo, la mayoría de la gente no está satisfecha con él y prefiere cultivar otras aficiones.Más allá del dineroSi bien identificarse con nuestro trabajo no es malo en sí mismo, ¿quién no quiere ganar dinero haciendo algo que contribuya a su autoestima?Según Patricia W. Linville, profesora asociada de la Escuela de Negocios de Fuqua y del departamento de psicología de la Universidad de Duke, cuanto más estrecha es la visión que tiene una persona de su "yo", más propensa es a la depresión y la ansiedad. Por ejemplo, escribe Linville, considere a una mujer que piensa en su vida principalmente en términos de su carrera y su relación con su marido.Si su marido dice algo desdeñoso, la mitad de su "yo" recibe un golpe. Si su jefe le proyecta una reprimenda, una vez más, eso es un ataque al 50% de su identidad.Sin embargo, quien se considera a sí mismo, además de trabajador y padre o madre, también surfista, submarinista, aficionado a la numismática o dibujante, entonces puede dividir su "yo" en más parcelas, y un revés en una de ellas resulta menos incapacitante. Es lo que se llama "autocomplejidad".Lograr la autocomplejidad no es una tarea fácil, especialmente si te has identificado con tu trabajo la mayor parte de tu vida. Pero los pasatiempos pueden ayudar a iniciar el viaje.Además, hacer cosas por nosotros mismos y motu proprio son los pilares básicos de los pasatiempos, como muchas tareas manuales que, además, ofrecen un placer extra: a pesar de que podamos comprar un mueble por poco dinero, también deberíamos encontrar tiempo para fabricar un mueble con nuestras propias manos.No solo porque ello tiene efectos cognitivamente mesurables en nuestro cerebro, sino porque produce un placer difícil de explicar que bien conocen los aficionados al bricolaje, indica Informe21 Ante lo cual, cualquier debería formularse las siguientes preguntas, sobre todo si emplea mucho de su tiempo al trabajo y las tareas del hogar: ¿qué más haces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué más te gustaría estar haciendo?