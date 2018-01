El frío también afecta la salud de los perros

(Tomada de la Red)

Cuando empiezan a registrarse bajas temperaturas y lluvias frecuentes, en seguida circulan las recomendaciones que deben tener las personas para evitar resfriarse.Sin embargo, los perros también pueden ver afectada su salud por las condiciones ambientales. La enfermedad más común de la que los caninos sufren por las bajas temperaturas, frecuentes en la temporada lluviosa, el la Traqueobronquitis, comunmente conocida como 'tos de perro'.Esta afección también se puede dar durante la época seca (como un gripe). No obstante, al igual que con los humanos se incrementa el riesgo de contraer diferentes patologías con el frío y la humedad, sobretodo enfermedades de tipo respiratorio.Así le pasó a Ágata, la mejor amiga de Daniel Quirola. Ella sufrió una enfermedad de tipo respiratoria hace 3 años, durante la época lluviosa en la capital.'Ella era pequeña y recién se estaba acostumbrando a vivir afuera. La llevamos al veterinario y nos dijo que tenía una laringitis', relató.No obstante, se detalló que con las medicinas, Ágata logró una pronto recuperación y en seguida recobró su estado de ánimo.Si bien la joven perra no padecía una Traqueobronquitis, esta enfermedad sigue siendo la más común, según David Córdova, coordinador Médico de la Hospital Veterinario de Especialidades Sinai.Él detalló que la 'Tos de perrera' es una afección de tipo bacteriana que es similar a una gripe o tos de las personas. De igual forma, sostuvo que aunque existe una vacuna, esta no garantiza al 100% que la mascota no vaya a sufrir de la enfermedad.No obstante, la enfermedad no es mortal. únicamente si no se trata y se permite un empeoramiento, la situación puede ser más grave y causar enfermedades del sistema respiratorio altas y bajas.Los síntomas comunes de la Traqueobronquitis son tos, mucosidad, fiebre y, en algunas ocasiones, vómito.De hecho, esto fue lo que le pasó 'Gipsy', la fiel acompañante de Carlos Criollo durante un invierno en Quito.'Ella tenía ataques de tos, como si se atorara, e incluso llegó a vomitar', recordó Criollo.Esto coincide con lo descrito por Córdova, quien sostuvo que frecuentemente las personas confunden esta enfermedad con que el perro está atorado.Afortunadamente, el asunto no trascendió y únicamente con los cuidados oportunos, vitaminas y otras recomendaciones del médico veterinario, Gipsy logró recuperar su salud.Por otro lado, Córdova destaca que no es la única enfermedad que puede afectar a 'nuestros mejores amigos' durante esta época.Aunque no se la relaciona directamente con el frío, se habla de brotes de Moquillo.Este padecimiento es de tipo viral es mortal y su mejor forma de prevención es la aplicación de las vacunas, indica Informe21 El distemper canino (moquillo) se caracteriza por resistir muy bien las temperaturas frías, incluso aquellas bajo cero.Esta enfermedad 'está en el ambiente', explicó el experto, por lo que su transmisión es fácil. Cuando los perros la han adquirido suelen presentar picos de fiebre muy altos y los síntomas respiratorios que van desde mucosidad en el hocico hasta severas neumonías.También genera daños en la dermis, en el aparato digestivo e incluso en el sistema nervioso.Asimismo, se habla del Parvovirus, enfermedad vírica de tipo digestivo que afecta especialmente a cachorros y perros jóvenes.Este virus es muy estable en el medio ambiente y puede sobrevivir por más de un año en las heces y el suelo a través de calor, frío, sequía o humedad extremos, reseña el sitio especializado Vetstreet.Finalmente, también se debe tener especial cuidado con los males que pueden afectar la piel de los canes, mismas que no tienen directa relación con el frío, pero sí con la humedad.De esta forma, cuando los perros están expuestos a la lluvia, el exceso de humedad puede afectar las patas y desencadenar alergias.Especialmente perros como los schnauzer son propensos a sufrir este tipo de afecciones ya que un mínimo cambio en su ambiente, puede causar incomodidades, explica Córdova.¿CÓMO RECONOCER QUE MI PERRO ESTÁ ENFERMO?Hay consejos generales para evaluar la salud de los perros al notar alguna alteración; sin embargo, Córdova destaca que también se trata de algo de 'sentido común'.Sobre el tema, cuando un perro está decaído, esta es una alerta de que probablemente algo malo esta sucediendo con él.De similar manera, existen síntomas visibles, como una tos, vómitos, entre otros, que alertarán sobre cualquier anomalía.¿Y la nariz mojada y fría? De acuerdo con Córdova este no es un método confiable para determinar si un can tiene fiebre. Esto se debería a que un perro puede tener enfermedades de la nariz y no siempre significan que esté enfermo.Para comprobar si un perro tiene fiebre, el veterinario aconseja que lo mejor es tomar la temperatura. Empero, sentir si el abdomen o las axilas están extremadamente calientes, es una mejor forma de evaluar si nuestro amigo tiene fiebre.Asimismo, se destaca que si el perro se mantiene con síntomas anormales, fiebre u otros por más de 48 horas, se lo debe llevar inmediatamente a un veterinario.¿CÓMO PREVENIR ENFERMEDADES?Ante todo, lo primero que se aconseja es mantener las vacunas de los perros al día.Una vez completado este paso, también se recuerdo a los dueños de canes que los mantengan en óptimas condiciones, independientemente de si viven dentro o fuera de casa.Por ejemplo, si el perro vive en un patio todo el tiempo, se debe proporcionar al perro un lugar impermeable y cálido durante esta época del año, explicó Córdova.Igualmente, aunque pueda parecer un recurso estético, la ropa de perro puede ayudar a nuestras mascotas a mantenerse calientes.