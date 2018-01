Sencillos tips para rejuvenecer de manera natural

(Tomada de la Red)

Rejuvenecer de manera natural es posible, siempre y cuando estemos dispuestos a hacer cambios en nuestra vida. Si lo logramos, no solamente nos mantendremos jóvenes por fuera, sino que también irradiaremos energía y alegría a nuestro alrededor.Descubre en este artículo 9 tips sencillos para rejuvenecer sin tener que recurrir a la cirugía ni a los cosméticos.9 tips para rejuvenecer de manera natural1. Bebe 2 litros de agua al díaEl primer tip es el más sencillo y económico, ya que solamente necesitamos agua para mantenernos bien hidratados cada día.El envejecimiento está relacionado con una deshidratación progresiva de nuestro cuerpo, lo cual nos lleva a sufrir arrugas, sequedad, flacidez, etc.La piel pierde de manera gradual la capacidad de retener el agua, lo cual nos lleva a tomar conciencia de la importancia de beber, por lo menos, un litro y medio de agua cada día, en ayunas y fuera de las comidas.2. Disfruta de los batidos nutritivos veganosLa alimentación es el mejor remedio para rejuvenecer de manera saludable y natural. Una pirámide nutricional equilibrada tiene como base los siguientes alimentos ricos en vitaminas y minerales:FrutasHortalizasFrutos secosSemillasCereales integralesAceites vegetales de extracción en frío (coco, germen de trigo, onagra, sésamo, lino)Con estos ingredientes podemos elaborar batidos nutritivos y veganos, es decir, libres de cualquier alimento de origen animal. De este modo, con una única bebida obtendremos una cantidad ideal de nutrientes antioxidantes y revitalizantes.3. ¿Conoces los suplementos antioxidantes?Si queremos una opción más práctica podemos recurrir a los suplementos que tienen la virtud de rejuvenecer nuestro organismo por dentro y por fuera.Tienen un poderoso efecto antioxidante que combate el daño celular que causan los radicales libres.Suplementos antioxidantes:ResveratrolAstaxantinaGlutatiónVitamina EVitamina CSelenioAcaiTé verdeCúrcuma4. Protégete del sol cada díaSi queremos rejuvenecer debemos vigilar la exposición al sol. Este hábito es muy saludable para nuestro organismo si lo hacemos a diario durante pocos minutos.No obstante, si nos excedemos, causaremos un envejecimiento prematuro de la piel, indica Informe21 La solución no es usar crema con protección solar y exponernos durante horas en verano, sino tomar el sol cada día durante 10 minutos. De este modo la piel se bronceará de manera gradual sin sufrir una oxidación.5. Descansa bien cada nocheUn buen descanso es fundamental para regenerar nuestro organismo y rejuvenecer cada día. No obstante, dormir no siempre es sinónimo de descansar.¿Nos despertamos cada día con buena cara, energía y buen estado de ánimo? Si la respuesta es negativa debemos revisar los factores que influyen en la calidad del sueño (el estrés, la cena, el dormitorio, la luz, el ruido, el móvil, etc.).6. Aprende a respirarLa respiración permite que el oxígeno llegue a todas las células de nuestro cuerpo y las nutra, por lo cual es fundamental respirar de manera correcta. La mayoría de las personas respiran de manera superficial, escasa o entrecortada.Prueba este ejercicio: Cada noche, antes de acostarte, relájate e intenta hacer respiraciones largas y profundas. Esto te ayudará a oxigenar el organismo y, de paso, a descansar mejor.7. Cuida tu saludPara rejuvenecer hay que cuidar la salud. El mal funcionamiento de algunos órganos como, por ejemplo, el hígado, los riñones, los pulmones, el intestino o la tiroides puede causarnos un envejecimiento prematuro.Si sufres alguna patología crónica debes tratarla lo antes posible y, si se puede, de manera natural.