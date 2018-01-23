¿Qué tan frío es Oymyakon? El pueblo más frío del planeta registra una temperatura récord de -6

Предыдущее фото просто взорвало всё и вся😅 в прошлый раз такого не было, не думала, что так получится☺️ За день присоединилось человек 100, даже больше наверно😱 Наверно было бы неплохо представиться, ну как бы познакомиться что ли🙈 Хотя я это делать не особо то и умею, у меня даже шапки в профиле нет, а всё потому, что я не знаю что написать про себя🤷🏼♀️ •всем привет, я Настя🙋🏼 •Живу в Якутске •24 годика •работаю в свадебном салоне @fantazia_yakutsk #настявплатьях •иногда фоткаю котят #котосетнасти И как бы всё🤷🏼♀️ •Окончила универ и не работаю по профессии, ну это наверно вообще не новость в нашем мире правда? Есть кошка #kitnissgav и племянник #человек_по_имени_дима а ещё есть куча их фотографий🙈 Расскажите кому не лень, кто вы и от куда тут☺️ Ну и если что интересно спросите, отвечу❄️ P.s. Когда то летом писала немного фактов о себе, можете почитать тут👉🏻 #anastasiagav_ #snowlashes #snowlashesyakutia
La temperatura media del termómetro marca 50ºC bajo cero durante los largos meses de invierno, pero durante el fin de semana se registró una temperatura récord de -62 °C.
Я просто не прекращая готова говорить спасибо❤️ за все приятные сообщения и комментарии (неприятные я не читаю💁🏼) За наших людей, которые отвечают за меня, я правда бы ответила всем-всем, но Инстаграм не позволяет. Поэтому тут, в этом посте я отвечу на часть самых популярных вопросов💁🏼❄️ И наверно начну с сааамого популярнейшего: ❄️"как же выдерживает мороз телефон и позволяет фотографировать и снимать видео" В моих руках iPhone 5s, и наверно он уже просто действительно привык к тому, что его морозят переодически и стойко выдерживает пару минут на морозе, единственный и главный лайфхак-это изначально держать его в тепле💁🏼 ❄️Продолжая тему девайсов, наушники, им вообще всё равно на мороз, функционируют так же как и в тепле, и провод не мёрзнет👍🏻 ❄️Ресницы. Свои💁🏼 и они не отваливаются после этого инея на них, всё в порядке, он тает и на этом всё☺️ ❄️Как дышать. может это и кажется что это нереально, но для нас это обычно🤷🏼♀️ но когда наступает -30 дышать становится как будто легче😌 ❄️обморожения-если укутываться шарфиком как я, то с лицом ничего не будет, но если этим пренебречь и оставить лицо открытым, то легко обморозить щеки, нос, кто-то обмораживает руки😬 Ну а глаза, глаза-это единственный орган, который не чувствует холода💁🏼но если к -40 прибавляется ветер, то их немного жжёт😬 ❄️Одежда,сейчас много выбора одежды которая отлично сохраняет тепло, но из самого необходимого это тёплый пуховик/шуба, ватные штаны, без них я никуда, ботинки/унты тут кому что нравится и в чем теплее и комфортнее, шапка, были споры на счёт моей вязаной шапки🙈 я первый раз зимую без капюшона вообще,потому что шапка с помпоном😂 то есть только эта шапка на флисе на мне и всё, мне тепло и комфортно так) меховые шапки-это то, что я надеюсь больше не надевать😌 может и от шубы откажусь, но вот отказаться от Унтов, я даже мысленно пока не готова. ❄️Волосы я свои на улицу не вытаскиваю зимой, но некоторые девушки раскладывают их красиво на шубы и ходят, смотрится красиво, согласна, но жутко не удобно мне кажется☺️ ❄️Сложно ли моргать? Нет конечно😅 всё как обычно) и нет, они не слипаются, ну только если немного края) 💙всё не может поместится в один пост, ждите ещё💙
Eso es lo suficientemente bajo como para congelar las pestañas de una persona en cuestión de segundos.
Con información de PLANETACURIOSO.COM