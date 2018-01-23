 ¿Qué tan frío es Oymyakon? El pueblo más frío del planeta registra una temperatura récord de -6

¿Qué tan frío es Oymyakon? El pueblo más frío del planeta registra una temperatura récord de -6

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¿Qué tan frío es Oymyakon? El pueblo más frío del planeta registra una temperatura récord de -6

¿Qué tan frío es Oymyakon? El pueblo más frío del planeta registra una temperatura récord de -6
Foto: Tomada de la Red
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(Tomada de la Red)
En Oymyakon, el lugar habitado más frío del planeta es tan frío que hasta el termómetro se rompió luego de registrar temperaturas extremas. Las sorprendentes fotografías que han se han viralizado en Internet muestran como es la vida en ese lugar.

Предыдущее фото просто взорвало всё и вся😅 в прошлый раз такого не было, не думала, что так получится☺️ За день присоединилось человек 100, даже больше наверно😱 Наверно было бы неплохо представиться, ну как бы познакомиться что ли🙈 Хотя я это делать не особо то и умею, у меня даже шапки в профиле нет, а всё потому, что я не знаю что написать про себя🤷🏼‍♀️ •всем привет, я Настя🙋🏼 •Живу в Якутске •24 годика •работаю в свадебном салоне @fantazia_yakutsk #настявплатьях •иногда фоткаю котят #котосетнасти И как бы всё🤷🏼‍♀️ •Окончила универ и не работаю по профессии, ну это наверно вообще не новость в нашем мире правда? Есть кошка #kitnissgav и племянник #человек_по_имени_дима а ещё есть куча их фотографий🙈 Расскажите кому не лень, кто вы и от куда тут☺️ Ну и если что интересно спросите, отвечу❄️ P.s. Когда то летом писала немного фактов о себе, можете почитать тут👉🏻 #anastasiagav_ #snowlashes #snowlashesyakutia

A post shared by Anastasia Gruzdeva (@anastasiagav) on




La temperatura media del termómetro marca 50ºC bajo cero durante los largos meses de invierno, pero durante el fin de semana se registró una temperatura récord de -62 °C.

Я просто не прекращая готова говорить спасибо❤️ за все приятные сообщения и комментарии (неприятные я не читаю💁🏼) За наших людей, которые отвечают за меня, я правда бы ответила всем-всем, но Инстаграм не позволяет. Поэтому тут, в этом посте я отвечу на часть самых популярных вопросов💁🏼❄️ И наверно начну с сааамого популярнейшего: ❄️"как же выдерживает мороз телефон и позволяет фотографировать и снимать видео" В моих руках iPhone 5s, и наверно он уже просто действительно привык к тому, что его морозят переодически и стойко выдерживает пару минут на морозе, единственный и главный лайфхак-это изначально держать его в тепле💁🏼 ❄️Продолжая тему девайсов, наушники, им вообще всё равно на мороз, функционируют так же как и в тепле, и провод не мёрзнет👍🏻 ❄️Ресницы. Свои💁🏼 и они не отваливаются после этого инея на них, всё в порядке, он тает и на этом всё☺️ ❄️Как дышать. может это и кажется что это нереально, но для нас это обычно🤷🏼‍♀️ но когда наступает -30 дышать становится как будто легче😌 ❄️обморожения-если укутываться шарфиком как я, то с лицом ничего не будет, но если этим пренебречь и оставить лицо открытым, то легко обморозить щеки, нос, кто-то обмораживает руки😬 Ну а глаза, глаза-это единственный орган, который не чувствует холода💁🏼но если к -40 прибавляется ветер, то их немного жжёт😬 ❄️Одежда,сейчас много выбора одежды которая отлично сохраняет тепло, но из самого необходимого это тёплый пуховик/шуба, ватные штаны, без них я никуда, ботинки/унты тут кому что нравится и в чем теплее и комфортнее, шапка, были споры на счёт моей вязаной шапки🙈 я первый раз зимую без капюшона вообще,потому что шапка с помпоном😂 то есть только эта шапка на флисе на мне и всё, мне тепло и комфортно так) меховые шапки-это то, что я надеюсь больше не надевать😌 может и от шубы откажусь, но вот отказаться от Унтов, я даже мысленно пока не готова. ❄️Волосы я свои на улицу не вытаскиваю зимой, но некоторые девушки раскладывают их красиво на шубы и ходят, смотрится красиво, согласна, но жутко не удобно мне кажется☺️ ❄️Сложно ли моргать? Нет конечно😅 всё как обычно) и нет, они не слипаются, ну только если немного края) 💙всё не может поместится в один пост, ждите ещё💙

A post shared by Anastasia Gruzdeva (@anastasiagav) on




Eso es lo suficientemente bajo como para congelar las pestañas de una persona en cuestión de segundos.

#Оймякон#полюсхолода 14.01.2018

A post shared by Сивцева (@sivtseva9452) on





Con información de PLANETACURIOSO.COM
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