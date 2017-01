¿En el futuro los humanos podrán hibernar?

(Tomada de la Red)

¿Te gustaría unirte a las filas de osos, marmotas y otros animales que hibernan? Un estudio publicado en Smithsonian, nos habla de ésta investigación que está dirigida a los astronautas que pasan años en un tiempo en el espacio.



Lo frustrante para los investigadores, y para el resto de nosotros que tenemos que permanecer despiertos durante los próximos años, es el hecho de que todavía no saben mucho sobre la hibernación animal.





Es necesario descifrar por qué algunas especies pueden hacerlo y otras no, el papel de la expresión génica, cómo es que el metabolismo se desacelera de manera tan dramática y vuelve a acelerar de nuevo, son preguntas que todos se han hecho pero aún no se han respondido plenamente.



Además, el investigador de hibernación Kelly Drew, un neurofarmacólogo de la Universidad de Alaska Fairbanks, asegura que existen ciertas funciones corporales con las que tendríamos que lidiar durante un largo periodo de tiempo:



“La hibernación no es simplemente una cuestión de controlar tu metabolismo; implica una serie de otras adaptaciones relacionadas. Entre ellas, la gestión de residuos. Los animales que hibernan son capaces de detener esencialmente su micción y defecación durante la hibernación a través de un proceso de reabsorción para preservar los nutrientes. Desafortunadamente, los humanos no pueden hacer esto.” Explicó Drew.





Existen otros problemas aparte de la evacuación, como por ejemplo las bajas temperaturas corporales que tienden a interrumpir el tracto digestivo humano y pueden causar dolor. Las temperaturas frías también pueden suprimir el sistema inmunológico, haciendo a las personas más vulnerables a las infecciones.





Al parecer los humanos simplemente no están destinados a la hibernación, pero esto no significa que pierdas la esperanza ya que la ciencia siempre se sale con la suya.