Mitos del uso del tampón

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En la actualidad usar tampones es una práctica frecuente en las mujeres, debido a su practicidad y comodidad, además de que brindan mayor higiene y nos mantienen mucho más secas y protegidas durante todo el día.



Es importante considerar mantener una rutina de higiene íntima diaria, además de identificar las necesidades de acuerdo a la cantidad de sangrado que tengas, ya que el grosor del tampón varía de acuerdo al grado de absorción que se requiera.



Es por ello que platicamos con Alejandra Contreras, ginecóloga quien nos compartió los principales mitos y realidades sobre el empleo del tampón:



1. Se puede salir al realizar ejercicio



Al insertar correctamente un tampón, este abarca la totalidad de la zona V evitando así el riesgo de tener algún incidente. Es fundamental lavarse las manos antes de su inserción, procurar una posición cómoda, revisar las instrucciones de su aplicador, y recordar cambiarlo de cada cuatro a seis horas.



2. Al usarlo se puede perder la virginidad



El himen cubre parcialmente la abertura de la vagina, ya que si la abarcara toda no se sabría que estás teniendo tu periodo. Esto debido a que el flujo menstrual no podría ser eliminado del cuerpo.



Algunas jóvenes tienen un himen más delgado que otras, e inclusive ;hay quienes nacen sin él, lo que es absolutamente normal. Por esta razón el insertar un tampón no se relaciona con la perforación de la misma.



3. Meterte al mar en tu periodo atrae tiburones



El uso de tampones al realizar actividades acuáticas brinda libertad de movimiento y seguridad al mantener su absorción. Por lo que no existe ningún tipo de relación entre el ataque de un tiburón y tu periodo.



4. Puede quedarse adentro de tu cuerpo



Gracias al cuello uterino un tampón no puede perderse dentro de la vagina. Para retirarlo jala el hilo que sobresale; en caso que llegue a romperse, puedes utilizar tu dedo índice y pulgar para extraerlo.