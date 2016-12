¿Vas mucho al baño? Atención

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todos defecamos, así de fácil. Quizá tú vas 3 veces al día, o una vez cada 2 días, pero al menos desde que eres chiquito, siempre has tenido la necesidad de evacuar. Con el paso del tiempo, lo más seguro es que hayas desarrollado una rutina, pero de la nada ésta cambió en frecuencia… ¿eso es normal?



1. Empezaste a comer mejor:



Una de las razones más comunes por las que de repente irás al baño con más frecuencia es porque incrementaste tu consumo de fibra. Esto es particularmente cierto en mujeres que se ponen a dieta e implementan más verduras dentro de su estilo de vida.



2. Tienes una infección:



Las infecciones bacterianas y virales pueden causar diarrea o evacuaciones frecuentes. Aunque esto es completamente normal, si la popó sale con sangre o trae fiebre, deberías checarlo con un doctor… no sea que se vuelva más grave de lo normal.



3. Haces más ejercicio:



Aumentar tu rutina de ejercicio podría ser la razón detrás de tus visitas frecuentes al baño. ¿Por qué? Verás, el ejercicio incrementa las contracciones musculares en el colon, acelerando así el proceso de digestión. De hecho, si eres estreñida, los doctores te recomendarán hacer MÁS ejercicio.



4. Tienes Síndrome de Intestino Irritable:



Este síndrome es del demonio y desafortunadamente también es más común en mujeres jóvenes. Esta condición causa retortijones, gases, dolor y evacuaciones frecuentes. El paciente clásico de esta condición tiene dolores abdominales y retortijones asociados con estreñimiento y diarrea.



5. Estás muy estresada:



Cualquier tipo de estrés afecta todo el cuerpo, incluyendo el sistema digestivo. Podría ser que el estrés te estriña o, todo lo contrario, te provoque diarrea.



6. Ya mero llega tu regla:



Muchas chicas que están a nada de tener su regla (o ya están menstruando) experimentan la necesidad de evacuar con mayor frecuencia. Esto es culpa de, por supuesto, ¡las hormonas (particularmente de la progesterona)! Y es completamente normal, así que no te asustes.



¿Cuándo llega a ser algo anormal?



Cuando presentas cambios en tu aparato digestivo que van acompañados con dolor abdominal o sangre en las heces (o moco), algo está mal y tu primer paso debería hacer cita con tu médico.