Encuentran un troglodita 'mirabilis'

(Tomada de la Red)

Los científicos han hallado especímenes de un ser vivo que no se corresponde con ningún género animal antes conocido.Se trata de un troglodita 'mirabilis' y fue encontrado en la cueva de Kaptarhana, en Turkmenistán, informa un estudio publicado en 'Subterranean Biology'.La primera criatura terrestre estrictamente subterránea registrada en ese país fue descubierta en cavidades al pie del monte Koytendag, una zona desértica que, según los expertos, podría albergar muchas otras especies desconocidas.De acuerdo con los investigadores, la pequeña criatura, bautizada como 'Turkmenocampa mirabilis' -que significa 'maravillosa criatura de Turkmenistán'-, es de sólo unos milímetros de largo. Pálida y sin ojos, su aspecto es similar al de ciertos insectos y sus parientes más cercanos vendrían a ser los dipluros, una clase de artrópodos hexápodos también muy próximos a los insectos.El 'Turkmenocampa mirabilis', afirman sus descubridores, no sólo representa una nueva especie, sino también un nuevo género o familia de especies."Lo que tenemos aquí no es sólo un nuevo organismo notable, sino también una asombrosa e inusual criatura que ha sufrido un largo viaje evolutivo para adaptarse al medio subterráneo de Asia Central", señaló uno de los autores del estudio, Alberto Sendra, de la Universidad de Alcalá (España)."Son lugares como Kaptarhana los que pueden cambiar las cosas y darnos nuevas ideas sobre la riqueza de la biodiversidad, la historia evolutiva, la formación y el funcionamiento de los ecosistemas subterráneos de esta parte del mundo", afirmó Pavel Stoev, del Museo Nacional de Historia Natural en Sofía (Bulgaria).