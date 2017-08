Revelan que Mufasa y Scar… ¡no eran hermanos!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando hablamos de los clásicos de Disney, "El Rey León" es una de las películas más icónicas. La música es genial, la historia ha hecho llorar a todos, y prácticamente todo niño se sintió identificado con Simba de alguna forma u otra.



Pero te sorprenderá saber que todo este tiempo has vivido en el engaño: Mufasa y Scar no son y nunca fueron hermanos.



¿Cómo? ¿Qué? ¡Ya sé! Yo también escuché bien cuando Mufasa llamó a Scar "hermano", y sí, sí lo hizo. Los leones se llamaban "hermanos" en la película. Pero el director de la película, Rob Minkoff, y productor, Don Hahn, quieren arruinar tu infancia.



En una entrevista con Hello Giggle, revelaron que los leones no estaban para nada relacionados. "Al hacer la película, hablamos sobre el hecho de que Scar y Mufasa no tenían los mismos padres", dijeron.



"La forma en que los leones salvajes operan… cuando el león macho alfa envejece, otro león (fuera de la manada) viene y mata a la cabeza de la manada. Eso hace que las hembras entren en celo (para reproducirse) y entonces el nuevo león joven mata al rey y luego mata a todos sus bebés. Ahora es el nuevo león el que está a la cabeza".



¿Entonces por qué Scar está en la película?



"Ocasionalmente habrá una manada que tenga 2 leones machos; es una interesante dinámica porque no son iguales al tener padres diferentes. Sin embargo, un león siempre estará en las sombras".



"Tratamos de usar esas verdades animales para sustentar la historia, así que nos dimos cuenta de que Scar y Mufasa no podían ser del mismo grupo genético. De hecho, eso es lo que Scar dice. Hay una línea donde dice: ‘vengo del final superficial de la piscina genética,’ cuando está hablando con Mufasa, quien se enoja con él por no asistir a la coronación de Simba.



Hasta eso que tiene sentido: ¿jamás pensaron que esos dos no se parecían en nada?



Y ahí van mis tantos años creyendo que Mufasa y Scar eran verdaderos hermanos. Creo que, ante estas revelaciones, el crimen de Mufasa no parece tan grave (aunque sí lo es). Al final del día no quiso matar a su hermano ni a su sobrino.



¿Tomarán esto en cuenta durante la realización del live-action del "Rey León" que se estrenará en el 2019?