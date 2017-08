Cosas que todo fan de "Game of Thrones" quiere

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Con la cuenta regresiva del estreno del " episodio de la penúltima temporada de "Juego de Tronos", queremos recordarles que estamos hablando de uno de los mejores shows en la historia de la televisión.



No sólo es la serie más popular de HBO desde sus inicios, sino que cada episodio está rompiendo cada vez más récords de audiencia.



Si eres fan de la serie, seguro sabes que la serie está basada en la novela de George RR Martin, "Canción de Hielo y Fuego".



Desafortunadamente le faltan todavía 2 libros a la saga… y lo más probable es que no tengamos nada nuevo hasta el próximo año.



Es por ello que, a falta de nuevos libros, ¡tenemos mucha mercancía de Juego de Tronos!



1.¿Quién mejor que Hodor para sostener tu puerta?

2. Nada como un buen licor para ver el " episodio de "Game of Thrones".

3. Porque tu pequeño guargo también necesita estar bien vestido.

4. ¿Soñaste con ser el dueño de Winterfell o King’s Landing? ¡Es tu oportunidad!

5. Si te gusta la estrategia, ¡apodérate de Westeros!

6. Nada como la mano del Rey (o Reina) para destapar tus botellas.

7. Un reloj para recordarte que… El invierno se acerca (literal).

8. ¿Una copa de vino? Bien al estilo Cersei Lannister.

9. "La comida se acerca".

10. Demuestra a quién le vas con la playera adecuada.

11. Separa tus libros con huevos de dragones… nada más cuidado con el fuego.

12. El café se acerca, y ahora ya tendrás con qué tomarlo.

13. Porque no eres fan si no tienes al menos un funko de "Game of Thrones…" ¡y cada vez hay más!.

14. Porque la noche es oscura y llena de terrores, ¡nada como una almohada!.