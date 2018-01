Escucha las canciones más populares en diferentes lugares con este mapa interactivo

(Tomada de la Red)

En esta ocasión te presentamos una herramienta que te permitirá escuchar las canciones más populares en diferentes lugares del mundo usando su mapa interactivo.Tan solo tienes que acceder al enlace para consultar el mapa interactivo y empezar a escuchar los número uno de cada ciudad.En concreto, la web cuenta con las canciones más reproducidas en 3000 ciudades distintas en el último mes. Tal y como puedes ver en la captura de pantalla que ilustra este artículo, tan solo hay que hacer clic en una ciudad y se cargará el videoclip de la canción más popular.Teniendo en cuenta su sencillo funcionamiento no podemos negar que se trata de un recurso interesante a la hora de averiguar qué canciones están de moda al otro lado del mundo.Además, es interesante la función que nos permite mostrar en qué ciudades del planeta está de moda una canción determinada, algo de podemos averiguar pulsando sobre el botón Show only This Song on Map.Sin duda, se trata de una herramienta de lo más interesante para todos aquellos aficionados al mundo de la música. Si os ha parecido interesante y os apetece curiosear, podéis echarle un vistazo al mapa interactivo a través de la web de pudding.coolMás detalles en WWWHATSNEWS.COM