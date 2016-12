Seis cosas que matan un matrimonio lentamente

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Olvídate de la infidelidad o las mentiras; existen otras conductas (poco conocidas) que poco a poco podrían destruir un matrimonio. Son como un veneno y todos estamos expuestos a él.



•No hay amistades fuera del matrimonio:



Pasar tiempo en pareja es importante, pero eso no quiere decir que sea lo único que pueden hacer. Es completamente irreal depender en tu pareja para satisfacer todas tus necesidades sociales. Parece increíble, pero las personas externas de la relación son tan importantes como la pareja. A través de los amigos, ambos podrán ganar experiencia, perspectiva y apoyo.



•Subestiman la importancia del contacto físico:



Si rara vez se tocan o han llegado al punto en que sólo tienen sexo en ocasiones especiales (cumpleaños, aniversarios), podrían estar en camino de un matrimonio sin sexo y sin pasión. Y no es que deberían tener intimidad cada día, pero el contacto físico es extremadamente importante.



•Tus amigos son una mala influencia:



Aunque es indispensable tener amistades cercanas, rodearte de personas equivocadas puede afectar negativamente tu vida y tu relación. Como lo mencioné anteriormente, las acciones de tus amigos tendrán un gran impacto en tu matrimonio, y dependiendo de ellos, podría ser positivo, o negativo.



•No realizas tus tareas domésticas:



Cuando tu pareja es el responsable de la limpieza y la lavandería todos los días, a largo plazo podría empezar a desarrollar resentimiento. De hecho, un estudio hecho el año pasado descubrió que las parejas que no se dividen las tareas del hogar tenían una menor satisfacción matrimonial.



•No hablan de su relación:



Es importante comunicarse. Y las conversaciones deben ir más allá de un “¿Qué tal tu día?” Tener pláticas intencionales sobre su relación quiere decir que están dispuestos a realizar las preguntas fuertes: “¿Te sientes satisfecho con esta relación?”, “¿Cómo sientes el sexo?” Y repito, no es que deberían hacerlo todos los días, pero sería bueno que al menos implementaran este tipo de conversaciones una vez a la semana.



•Cada vez se sienten más como roomies que como pareja:



El síndrome del roomie es más común de lo que crees, y puede matar hasta la relación más feliz y saludable. Cuando llegan a ese problema, se sentirán como en vidas paralelas, tan sólo conectadas por el espacio en el que viven.