Un malware permite robar cajeros automáticos y se vende por internet

(Tomada de la Red)

La alerta fue expuesta por investigadores de Kaspersky Lab, luego de detectar publicaciones que comercializaban el software listo para ser usado.El programa, según mencionan, se vende proporcionando una breve descripción, un manual detallado de su funcionamiento y un conjunto de herramientas diseñadas especialmente para apuntar a modelos de proveedores específicos.El malware no afecta directamente a los clientes de los bancos, si no que está destinado a engañar a los cajeros automático para que liberen su contenido sin autorización.Dentro de las herramientas mencionadas está Tyupkin, un software que se hizo popular en 2014 (principalmente en Europa) tras afectar el funcionamiento de los cajeros cuyo funcionamiento dependía de Windows, y que fue fundamental en los ataques “jackpotting” posteriores.Aunque los cajeros automáticos, o ATM (Automated Teller Machine), posean subsistemas electrónicos particulares, no dejan de estar controlados por ordenadores y sistemas operativos por detrás.El kit de herramientas incluye: Cutlet Maker, el malware en cuestión, principal en la suite; Stimulator, una aplicación para recopilar estados de los cajeros; y c0decalc, una terminal para generar contraseñas.Según los investigadores de Kaspersky, el modus operandi sugiere que dos personas realicen el proceso, en roles denominados “drop” y “drop master” El precio del kit de herramientas era de USD$ 5.000 al momento de la investigación. Con información de INFORME.21.COM