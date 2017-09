esquizofrenia triplica el riesgo de muerte

(Tomada de la Red)

En las últimas décadas, la esperanza de vida ha aumentado notablemente en la población de los países desarrollados gracias a los avances médicos, la mejora de los sistemas sanitarios y los esfuerzos por promocionar conductas saludables en los ciudadanos.Sin embargo, en las personas diagnosticadas de enfermedades mentales severas, como la esquizofrenia, no se ha registrado ese incremento.Según una investigación publicada en la revista Canadian Medical Association Journal, las personas con esquizofrenia viven de tres a cinco años menos que el resto de la población y tienen tres veces más posibilidades de morir, aunque no hay diferencias en las causas de los fallecimientos.Durante el estudio se examinaron todas las muertes producidas en Ontario, Canadá, durante un periodo de veinte años, de 1993 a 2012. De entre más de 1,6 millones de muertes, 31.349 fueron de personas con esquizofrenia, que murieron ocho años más jóvenes de media que el resto de la población: la población general vive una media de 76 años mientras que los pacientes de esquizofrenia mueren con unos 68, generando una brecha entre ambos grupos.Las personas con esquizofrenia apenas notan las mejoras de las estrategias de promoción de la salud pública, indica Muy Interesante Un problema de desigualdadEstos resultados indican, según los investigadores, que los pacientes con esquizofrenia no han notado todavía los beneficios de las mejoras en las estrategias de salud pública, que han logrado reducir las muertes por enfermedades cardiovasculares y conductas insalubres como el tabaquismo, el consumo de alcohol y las dietas deficientes en la población general."El estudio, además de documentar tasas de mortalidad asombrosamente altas, también señala un problema de desigualdad”, explica Paul Kurdyak, investigador del Centro de Adicción y Salud Mental y el Instituto de Ciencias Clínicas de Evaluación de Ontario. “Los individuos con esquizofrenia no se benefician de igual forma de la sanidad pública que el resto de pacientes”, continúa.A pesar de que se han realizado más estudios sobre la tasa de mortalidad en otras enfermedades mentales que específicamente con respecto a la esquizofrenia, la alta tasa de mortalidad en este grupo se ha demostrado en pequeños estudios anteriores de países como Escandinavia y Australia."Aunque ha habido numerosos llamamientos para ayudar a las personas con enfermedades mentales severas, como la esquizofrenia, y observamos desarrollos positivos, se requiere más esfuerzo para reducir la desigualdad", asegura Kurdyak.Los pacientes de esquizofrenia viven una media de 68 años.Más efectos secundariosLas personas con esquizofrenia tienen un mayor grado de deterioro cognitivo y funcional que los pacientes con otras enfermedades mentales, por lo que su exposición a largo plazo a los medicamentos antipsicóticos aumenta los efectos secundarios, como el mayor riesgo de diabetes y el aumento de peso.Por lo tanto, es necesario continuar estudiando en profundidad si los individuos con esquizofrenia necesitan estrategias de promoción de salud específicas, adaptadas a sus necesidades, de manera que se reduzca la brecha de esperanza de vida entre personas con esquizofrenia y el resto de la población."Cabría esperar que una brecha en la esperanza de vida tan grande entre diferentes grupos de pacientes trajera consigo cambios en las acciones de salud pública", explica Philip Ward, investigador de la Universidad de Nueva Gales del Sur. “Sin embargo, este no parece ser el caso de los pacientes con esquizofrenia”, afirma.Este estudio marca una línea de investigación que debe continuar explorando la mortalidad en pacientes con esquizofrenia y sus causas específicas, de forma que los resultados orienten las estrategias médicas del futuro. "La esquizofrenia supone un gran reto para los sistemas de atención de la salud", concluye Kurdyak.