Seis hábitos saludables de un buen líder

El liderazgo es uno de los temas más discutidos en cualquier ámbito, desde los negocios a los deportes, pasando por la música o la cultura.La razón de esto es porque el liderazgo verdadero es difícil de conseguir. Mientras que algunas personas piensan que estar en la cima o tener algún tipo de posición de gestión es lo que define el liderazgo, los líderes reales saben que inspirar a la gente es un desafío. Pero sobre todo, mantenerse fiel a una visión el tiempo suficiente para verla convertirse en realidad y alistar la ayuda de otros a lo largo del camino.1. Asegurate de no dormir menos para lograr más: Los patrones de sueño malo son un hábito. Jeff Bezos, uno de los empresarios más exitosos de la historia, compartió que él (al igual que otros CEOs) apunta por un total de ocho horas de descanso cada noche. Sheryl Sandberg y Arianna Huffington han dicho lo mismo, e insisten en que los empresarios que se declaran devotos al mantra, "puedes dormir cuando estás muerto", terminan quemándose demasiado rápido.2. Al despertar, toma un desayuno saludable: El desayuno es la comida más importante del día. Es el que determina tu horario y prioridades. Elige el café que más te guste, siéntate y come una comida sana y rica en proteínas. Así empezarás el día con el pie derecho.3. Reemplazar el tiempo en RRSS con tiempo en aprendizaje: Estar en Instagram y Facebook tienden a crear desorden de la mente. Como líder, lo que estás buscando es lo contrario. En lugar de buscar formas de perder el tiempo, observa cuántos pequeños momentos puedes hacer productivos en su lugar.4. Envuélvete de personas que te ayudarán a crecer: Cualquier gran líder te dirá que no llegaron a donde están por sí mismos. Los líderes atribuyen su crecimiento a los mentores, y a las personas que los impactaron en el camino. Esto es parte del arte del liderazgo, es saber cómo rodearse de los tipos adecuados de personas, personas que te fuerzan a crecer en formas que no sería capaz de otra manera.5. Guarda tiempo para hacer ejercicio: Los grandes líderes conocen el estrés cotidiano de liderar un equipo. Es por eso que la mayoría de las personas exitosas sacan tiempo para ir al gimnasio. Ayuda a desconectar y a aclarar la mente en momentos puntuales, indica Informe 21 6. Crea un balance entre trabajo y vida personal: Muchas personas piensan que convertirse en un líder poderoso es simplemente el resultado de horas y horas de trabajo, pero la verdad es que no funciona así. La autoconciencia es la clave.